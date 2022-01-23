Büşra Pekin: Doğum günü sahnesinde saçlarım tutuştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti 4 ayrılık, 1 transfer...Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti! 4 ayrılık, 1 transfer...#Transfer
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar var#Kuzey Marmara Otoyolu
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Putinin gizli planı deşifre olduPutin'in gizli planı deşifre oldu#Rusya
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Günlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecekGünlerdir dehşeti yaşıyorlar... Tam 90 gün sürecek!#Peru
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
Kırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal ettiKırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal etti #Yeni Zelanda
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Nilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam olduNilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam oldu!#Nilgün Türksever
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Büşra Pekin: Doğum günü sahnesinde saçlarım tutuştu

#Dilber Ay#Büşra Pekin#Doğukan Güngör
Büşra Pekin: Doğum günü sahnesinde saçlarım tutuştu
Arzu Akbaş Zor

Dilber Ay’in hayatını anlatan filmde sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin, çekimler sırasında yanmaktan son anda kurtuldu. Mum üflerken saçları tutuşan Pekin’i rol arkadaşı Doğukan Güngör kurtardı.

Haberin Devamı

4 ŞUBAT tarihinde vizyona girmeye hazırlanan “Dilberay” filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin, çekimler sırasında yaşadığı kazayı ilk kez Kelebek’e anlattı. Ketche’nin yönettiği, 2019 yılında vefat eden ses sanatçısı Dilber Ay’ın hayatının anlatıldığı filmde, sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin senaryo gereği doğum günü kutlaması için mumları üflediği sahnede, yanma tehlikesi geçirdi. Öne eğildiği sırada saçları tutuşan sanatçıyı, filmde Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş rolündeki oyuncu Doğukan Güngör ilk müdahaleyi yaparak kurtardı.
Yanmaktan son anda kurtulan Büşra Pekin, o anları şöyle anlattı:
DOĞUKAN’IN İÇİNDEN
SÜPER KAHRAMAN ÇIKTI
“Sette doğum günü kutlama sahnesi çekiyorduk. Ketche, ‘kayıt’ dedikten sonra mumları üflemek için öne doğru eğildim. Oyuncu arkadaşım Doğukan’la da ilk sahnemizdi, bir anda Doğukan kafama vurmaya başladı. Şaşkınlık içindeydim, çünkü farkında değildim ama meğer mumları üflediğim sırada saçlarım tutuşmuş. Doğukan da bir süper kahraman edasıyla söndürmeye çalışıyormuş. O sahneden sonra sette Doğukan’ı süper kahraman ilan ettik!”

Büşra Pekin: Doğum günü sahnesinde saçlarım tutuştu


Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilber Ay#Büşra Pekin#Doğukan Güngör

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe