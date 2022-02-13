Büşra Pekin: Çantamda içlik taşırım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diyeYÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye#Erol Özvar
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
Son dakika: Okan Buruktan Galatasaray açıklaması Torrentin tazminatı...Son dakika: Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması! Torrent'in tazminatı...#Okan Buruk
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Fırsatçı kiracılarFırsatçı kiracılar#Kiracı
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
Dengesizlik sürüyor... Gözler rapor, dava ve vergideDengesizlik sürüyor... Gözler rapor, dava ve vergide! #Kripto Para
Son 30 yıldaki en büyük atılım... Milyonlarca kadının hayatını kurtaracakSon 30 yıldaki en büyük atılım... Milyonlarca kadının hayatını kurtaracak! #Meme Kanseri
İşkence köşküİşkence köşkü#Murat Kartal
Tarihin en büyük yangını kül etti Gün sayıyorlar: Bir yıl sürerdi, 5 ayda bittiTarihin en büyük yangını kül etti! Gün sayıyorlar: 'Bir yıl sürerdi, 5 ayda bitti'#Antalya
Bir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek olduBir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek oldu#Düğün
Maça damga vuran karar Şaşkın bakışlar arasında...Maça damga vuran karar! 'Şaşkın bakışlar arasında...'#Galatasaray
Koruyucu aileden örnek davranış: 3 kişilik ailede 3 soyadıKoruyucu aileden örnek davranış: 3 kişilik ailede 3 soyadı#Koruyucu Aile
Gerilimin doruğunda kritik temas Açıklamalar art arda geldi... Bedeli ağır olurGerilimin doruğunda kritik temas! Açıklamalar art arda geldi... 'Bedeli ağır olur'#Putin
Ayılan ayrılana Neler oluyor ilişkilereAyılan ayrılana! Neler oluyor ilişkilere?#Pınar Deniz
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Büşra Pekin: Çantamda içlik taşırım

#Büşra Pekin#Dilber Ay#Ayberk Pekcan
Büşra Pekin: Çantamda içlik taşırım

Dilber Ay’ın hayat hikâyesini anlatan “Dilberay” filminin başrolü Büşra Pekin, çantasında mutlaka içlik taşıdığını söyledi: “Tuhaf mı bilmiyorum ama çantamda içlik taşırım. Buraların havası belli olmuyor.”

Haberin Devamı

Büşra Pekin, İbrahim Selim’in Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Pekin, “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havası hiç belli olmuyor. Tatilde de öyleyim. Kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum. O yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum. O gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım yanıma.”

Büşra Pekin: Çantamda içlik taşırım

Ülkemi terk etmem

Oyuncu, Suudi Arabistan’da doğup büyüdüğü ve bulunduğu bölgede ortak dil İngilizce olduğundan hep başka ülkeleri, kültürleri merak ettiğini söyledi: “Lise sonda Amerika’ya gittim. Kâğıtlarım karışmış. Oyuncu olarak gitmem gereken yer California’yken Arkansas’a gittim. Türkiye’yi seviyorum ve ülkemi terk etmek gibi bir fikrim yok.”

Haberin Devamı

Ayberk Abi’nin vefatı beni çok ağlattı

Büşra Pekin, en son “Dilberay” filminde başrolü paylaştığı Ayberk Pekcan’ın vefatını öğrendiğinde hüngür hüngür ağladığını söyledi: “Babamı da çok yakın bir zamanda kaybettim. Ama orada güçlü bir duruş sergiledim. Yani sonradan çıktı acısı. Ayberk Abi’nin vefatını duyunca kendimi bırakabildim. Çok güzel bir insandı. Ağlamak bence zamanında olması gereken bir şey. Bunu da yeni anladım. Ağlamak içimizi tedavi eder.”

Büşra Pekin: Çantamda içlik taşırım

 

Büşra Pekin’in başrolde olduğu “Dilberay”ı, vizyona girdiği ilk hafta bitiminde 221 bin 837 kişi izledi. Film, gişede hasılat liderliğinin ardından seyirci sayısıyla da birincilik koltuğuna oturdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büşra Pekin#Dilber Ay#Ayberk Pekcan

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası