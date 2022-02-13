Büşra Pekin: Çantamda içlik taşırım

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Büşra Pekin, İbrahim Selim’in Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Pekin, “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havası hiç belli olmuyor. Tatilde de öyleyim. Kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum. O yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum. O gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım yanıma.”

Ülkemi terk etmem

Oyuncu, Suudi Arabistan’da doğup büyüdüğü ve bulunduğu bölgede ortak dil İngilizce olduğundan hep başka ülkeleri, kültürleri merak ettiğini söyledi: “Lise sonda Amerika’ya gittim. Kâğıtlarım karışmış. Oyuncu olarak gitmem gereken yer California’yken Arkansas’a gittim. Türkiye’yi seviyorum ve ülkemi terk etmek gibi bir fikrim yok.”

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Ayberk Abi’nin vefatı beni çok ağlattı

Büşra Pekin, en son “Dilberay” filminde başrolü paylaştığı Ayberk Pekcan’ın vefatını öğrendiğinde hüngür hüngür ağladığını söyledi: “Babamı da çok yakın bir zamanda kaybettim. Ama orada güçlü bir duruş sergiledim. Yani sonradan çıktı acısı. Ayberk Abi’nin vefatını duyunca kendimi bırakabildim. Çok güzel bir insandı. Ağlamak bence zamanında olması gereken bir şey. Bunu da yeni anladım. Ağlamak içimizi tedavi eder.”

Büşra Pekin’in başrolde olduğu “Dilberay”ı, vizyona girdiği ilk hafta bitiminde 221 bin 837 kişi izledi. Film, gişede hasılat liderliğinin ardından seyirci sayısıyla da birincilik koltuğuna oturdu.