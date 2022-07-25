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Büşra Develi: Türkan Şoray kuralım yok

#Büşra Develi#Türkan Şoray#Beyoğlu
Büşra Develi: Türkan Şoray kuralım yok

Büşra Develi, oyunculukta kuralları olmadığını söyledi ve ekledi: “Türkan Şoray kuralları kaldı mı? Benim kurallarım yok. Sahneye hizmet ediyorsa ne gerekirse yapar ve rolümü oynarım.”

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Ünlü oyuncu Büşra Develi önceki gün Cihangir’de motosikleti üzerinde görüntülendi.

Develi, “Oyunculukta kurallarınız var mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben karaktere, hikâyenin anlattığı şeye dikkat ederim. ‘Şunu kesinlikle oynamam’ dediğim bir şey yok. ‘Şunu oynamam’ demek, baştan sınır koymaktır. Kaldı mı Türkan Şoray kuralları? Benim öyle kuralım yok. Rol onu gerektiriyorsa bizim de sahnenin gerektirdiklerini yerine getirmekle mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Gerekirse de rolümü oynarım tabii.”

Büşra Develi: Türkan Şoray kuralım yok

Şöhret hayatımı etkiledi ama olumsuz değil

Büşra Develi, şöhretin hayatını olumlu ya da olumsuz etkilemediğini ve bunun iki taraflı bir şey olduğunu belirtti:

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“Şöhret hayatımı etkiledi ama olumsuz değil. Şöhret hem olumlu hem olumsuz yani iki taraflı. Çok şükür ben, hayatımdan mutluyum. Dışarıda bir sürü iş var. Her işin kendine göre zorluğu var. Kimine şöhret zordur, kimine çalışma saatleri... Bu insana kişiye göre değişir.” Oyuncu, “Evimi taşıyorum. Beyoğlu’ndayım yine” dedi. 

Büşra Develi, motosiklet kullanmayı sevdiğini söyledi: “Beni trafikte sıkıştıran olmuyor. Motosikletlilerin kendi içinde bir dayanışması var.”

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