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Busenaz Sürmeneli’nin hayat hikâyesi kitap oldu! 'Futbol takımınız var mı'

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#Busenaz Sürmeneli#Altın Yumruk Busenaz Sürmeneli#Cahit Süme
Busenaz Sürmeneli’nin hayat hikâyesi kitap oldu Futbol takımınız var mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 07:33

Türkiye’ye kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyat altın madalyası kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin hayat hikâyesi, gazeteci-yazar Ersin Şiyhan tarafından kitaplaştırıldı.

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“Altın Yumruk Busenaz Sürmeneli” adlı kitapta milli sporcunun 10 yaşındayken hem antrenörü hem de eniştesi olan Cahit Süme ile yaşadığı ilginç anı da paylaşıldı.

Busenaz Sürmeneli’nin hayat hikâyesi kitap oldu Futbol takımınız var mı

Bursaspor’un genç kız takımında futbol oynayan Sürmeneli’nin kendisini boksa başlatmak isteyen eniştesine “Ama ben futbol oynamak istiyorum. Futbol takımınız var mı?” diye sorduğu, Cahit Süme’nin de onu “Var ama kızlar için henüz yok. Hem biz antrenmanlardan önce kapalı salonda futbol oynuyoruz. Gelirsen futbol da oynamış olursun” sözleriyle ikna ettiği anlatıldı.

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