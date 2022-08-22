Busenaz Sürmeneli’nin hayat hikâyesi kitap oldu! 'Futbol takımınız var mı'

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“Altın Yumruk Busenaz Sürmeneli” adlı kitapta milli sporcunun 10 yaşındayken hem antrenörü hem de eniştesi olan Cahit Süme ile yaşadığı ilginç anı da paylaşıldı.

Bursaspor’un genç kız takımında futbol oynayan Sürmeneli’nin kendisini boksa başlatmak isteyen eniştesine “Ama ben futbol oynamak istiyorum. Futbol takımınız var mı?” diye sorduğu, Cahit Süme’nin de onu “Var ama kızlar için henüz yok. Hem biz antrenmanlardan önce kapalı salonda futbol oynuyoruz. Gelirsen futbol da oynamış olursun” sözleriyle ikna ettiği anlatıldı.