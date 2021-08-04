Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu ana kadar pek çok organizasyonda başarı elde eden Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye adına finale çıkarak adını tarihe yazdırdı. Peki, Milli Boksör Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükseldi. Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkarak galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli?
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI
- 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
- 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
- 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
- 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
- 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
- 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
- 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
- 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
- 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
- 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
- 2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
- 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
- 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid
- 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
- 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu