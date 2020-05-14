Buse Arslan kimdir? Buse Arslan Akdeniz dizileri hangileri?

Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.

BUSE ARSLAN AKDENİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

2018- KOCAMAN AİLEM- BERRAK

2017- ATEŞBÖCEĞİ- NEVİN

2016- AŞK YALANI SEVER

2014-2015- KOCAMIN AİLESİ

2014- KERTENKELE- DİDEM

2013- BENİM HALA UMUDUM VAR

2013- BİZİM OKUL

2012- YALAN DÜNYA

2011- AVRUPA- AVRUPA

2010- AKASYA DURAĞI

BUSE ARSLAN AKDENİZ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI