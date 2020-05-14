Buse Arslan kimdir? Buse Arslan Akdeniz dizileri hangileri?
Kuruluş Osman kadrosunda Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, bu karakter sonrasında araştırılmaya başlandı. Daha önce pek çok dizide rol alan Buse Arslan, iş insanı Kazım Akdeniz ile evlenerek Buse Arslan Akdeniz soy ismini almıştır. Peki, ekranların sevilen ismi Buse Arslan Akdeniz kimdir oynadığı diziler ve filmler nelerdir? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler
Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.
BUSE ARSLAN AKDENİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER
- 2018- KOCAMAN AİLEM- BERRAK
- 2017- ATEŞBÖCEĞİ- NEVİN
- 2016- AŞK YALANI SEVER
- 2014-2015- KOCAMIN AİLESİ
- 2014- KERTENKELE- DİDEM
- 2013- BENİM HALA UMUDUM VAR
- 2013- BİZİM OKUL
- 2012- YALAN DÜNYA
- 2011- AVRUPA- AVRUPA
- 2010- AKASYA DURAĞI
BUSE ARSLAN AKDENİZ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
- GÖRÜŞME, FATMA ÖZCAN 2018 – KADİR HAS SAHNE 2018 ( DEVAM EDİYOR)
- HARİKALAR AVLUSU, YAKAVOS KAMBANELLİS
- O.B.E.B, YİĞİT SERTDEMİR
- SANDALIM KIYIYA BAĞLI, DİNÇER SÜMER
- OYUN NASIL OYNANMALI, VASIF ÖNGÖREN
- TUT ELİMDEN ROVNİ,AZİZ NESİN
- EVET DİYEN HAYIR DİYEN, BERTOLT BRECHT
- FIRTINA SHAKESPEA
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