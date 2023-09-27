Bursa Bülbülü'nün kamera arkası güldürdü

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Ekibin eğlenceli anları izleyiciyi de güldürdü. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Hakan Algül’ün yönetmen koltuğuna oturduğu film, 6 Ekim’de vizyona girecek.

Gazino kültürünün hâlâ revaçta olduğu 1980’lerde geçen film, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz’in kaset yapma sevdasıyla yaşadığı talihsiz olayları anlatıyor.

Ata Demirer’in senaryosunu da yazdığı filmde ayrıca Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu, Melek Baykal gibi birçok önemli oyuncu yer alıyor.