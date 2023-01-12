Burhan Çaçan'ın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz!

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Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan Florya'da evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler Çaçan'ın ardından üzüntülerini dile getirdiler:

OZAN ORHON

Benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

LATİF DOĞAN

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Buhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

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Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti…

UMUT AKYÜREK

Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum.

ASLI HÜNEL

İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm.

PINAR DİLŞEKER

Allah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun.

ÇİĞDEM TUNÇ

Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine.