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Burhan Çaçan'ın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz!

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#Burhan Çaçan#Latif Doğan#Safiye Soyman
Burhan Çaçanın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 16:19

Usta müzisyen Burhan Çaçan 62 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta sanatçının ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dostları ve sevenleri Burhan Çaçan'ın ardından duygularını dile getirdi.

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Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan Florya'da evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler Çaçan'ın ardından üzüntülerini dile getirdiler:

OZAN ORHON

Benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

Burhan Çaçanın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz

LATİF DOĞAN

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Buhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Burhan Çaçanın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz

 
SAFİYE SOYMAN

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Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti…

Burhan Çaçanın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz

UMUT AKYÜREK

Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum.

Burhan Çaçanın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz

ASLI HÜNEL

İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm.

Burhan Çaçanın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz

PINAR DİLŞEKER

Allah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun.

Burhan Çaçanın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu: Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz

ÇİĞDEM TUNÇ

Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine.

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#Burhan Çaçan#Latif Doğan#Safiye Soyman

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