Burcu Kirman kimdir, nereli, kaç yaşında? Bülent Şakrak'ın sevgilisi Burcu Kirman hangi dizilerde oynadı?

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Burcu Kirman, İstanbul doğumlu genç bir oyuncudur. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra tiyatro ile sahneye adım atan Kirman, televizyon dünyasına ise 2020 yılında "Bay Yanlış" dizisi ile girmiştir. Ardından önemli projelerde yer alarak oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş göstermiştir. Peki, Burcu Kirman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

BURCU KİRMAN KİMDİR?

Burcu Kirman, 1999 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü’nde tamamlamış ve oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atmıştır. Kameralarla ilk kez 2020 yılında "Bay Yanlış" dizisinde yer alarak tanınan Kirman, sektördeki ilk büyük çıkışını bu diziyle yapmıştır. Genç oyuncu, televizyon dünyasında daha sonra "Baraj" dizisinde Eylül karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

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BURCU KİRMAN KARİYERİ

Burcu Kirman, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlamış ve ardından televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. İlk büyük çıkışını 2020 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan "Bay Yanlış" dizisiyle yapmış olan Kirman, bu projede kameralarla tanışmıştır. Ardından 2021-2020 yılları arasında "Baraj" dizisinde Eylül karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştır. 2022 yılında ise Star TV'de yayınlanan "Toprak ile Fidan" dizisinde Asya karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerinde önemli bir adım atmıştır​

BURCU KİRMAN DİZİ VE FİLMLERİ