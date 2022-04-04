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Burcu Kıratlı'dan tepki: Ben hâlâ evli bir kadınım

#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Nail Gönenli
Burcu Kıratlıdan tepki: Ben hâlâ evli bir kadınım
Sayit DURMAZ

Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler’de bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı. Çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde adının avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere Kıratlı, “Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hâlâ evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam” yanıtını verdi.

“Sinan Bey de baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti, tekrardan da bir barışma olur mu?” sorusuna ise oyuncu şöyle dedi: “Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey, demesi gayet normal.”

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#SİNAN AKÇIL#BURCU KIRATLI
Ayrılık sebebi ihanet mi?Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

"BABA OLMA HAYALLERİM VARDI" 

Öte yandan Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde verdiği konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Daha önce "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorularına, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum" diye cevap veren Akçıl, sahnede seyircilere "Benim aşkım sizsiniz, aşk yok artık" diye bağırması hatırlatılınca, "Ben izleyicime, dinleyicime aşığım artık. Baba olma hayallerim vardı biliyorsunuz, onu da erteledim" cevabını vermişti.

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"BEBEĞİMİZE BAKTIĞIMIZ İÇİN GELEMİYOR OLMAMIZ LAZIMDI"

Kıratlı ve Akçıl, Kasım 2021'de ise bir ödül töreninde birlikte kameraların karşısına geçmişti. Şarkıcı, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte" diyerek imalı bir açıklama yapmıştı.

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#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Nail Gönenli

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