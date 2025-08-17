Burcu Kıratlı ve Hasan Denizyaran 'Aşk Sokakta' filminde bir araya geldi! 'Aslında beşik kertmesiymişiz'

Haberin Devamı

◊ Film ikilisi olarak nasıl bir araya geldiniz?

- Burcu Kıratlı: İkimiz de filmle ilgili aynı güzel şeyleri hissedince bir araya geldik.

◊ Daha önce birlikte çalışmış mıydınız?

- Hasan Denizyaran: Hayır. Ben romantik komedi yapmayı çok istiyordum. Ama bu projede ilgimi çeken şey, karakterin alıştığımız ‘şirket sahibi, yakışıklı romantik komedi adamı’ klişesinin dışında olmasıydı. Romantik komedi olmasa bile ‘sırf bu adamı oynarım’ dedirtecek kadar ilgimi çekti. Burcu’yla tanışmıyorduk, sette tanıştık. Ama Burcu bizim Urla’daki mahalleden çıktı. Baba tarafım onu tanıyor.

◊ Öyle mi?

- Burcu Kıratlı: Aslında beşik kertmesiymişiz! (Gülüyor) Benim akrabalarımla Hasan’ın akrabaları Urla’da yazlıktan arkadaş çıktı. Biz bunu filmi çektikten çok sonra öğrendik.

Haberin Devamı

◊ Çekimler Didim’de yapıldı, nasıl geçti?

- Burcu Kıratlı: Çok güzeldi. 3-4 hafta sürdü. Çok sıcaktı ama Allah’tan o kadar güzel bir ekip vardı ki, sıcağı görmezden geleceğimiz güzellikteydi.

KARŞI TARAF SINIRI AŞARSA GÖZÜM HİÇBİR ŞEY GÖRMEZ

◊ Düğün günü yaşadığı hayal kırıklığının ardından hayatını değiştiren İdil karakteri üzerine kurulu filmin hikâyesi. Siz bu tarz konularda ne kadar cesursunuz?

- Burcu Kıratlı: Ne kadar cesur olduğumu söylememe gerek yok! (Gülüyor)

- Hasan Denizyaran: Ben cesur değilim o kadar. Çok garanticiyim. Kolay ayrılamam, alışkanlıklarımı bırakamam.

- Burcu Kıratlı: Ben de alışkanlıklarımı bırakamam, alanımdan çıkmayı çok sevmem. Evimi değiştirmeyi sevmem ama hayatımla ilgili radikal karar almam gerektiğinde, karşı taraf belli bir sınırı aşarsa gözüm hiçbir şeyi görmez.

◊ Ne gibi, örnek verebilir misiniz?

- Burcu Kıratlı: “Peri Masalı” filmi için saçımı kazıtmam çok radikal bir karardı mesela. 22 yaşındaydım. Saçlarım belime kadardı. Çok sevdiğim bir projeydi, düşünmeden kazıttım. Öyle şeyler yapabiliyorum. İnanmam lazım ya da keskin bir şey yaşamam lazım yapmam için.

Haberin Devamı

AŞK, NORMALDE YAPMAYACAĞIN ŞEYLERİ YAPTIRAN BİR DUYGU

◊ Film, aşkta tesadüflerin olabileceğini anlatıyor. Siz aşkta tesadüfe inanır mısınız?

- Hasan Denizyaran: Ben inanırım. Sadece aşkta da değil aslında, hayatın her noktasında. Belki bu daha çok kadercilik, her şeyin bir şekilde olması gerektiğine inanmak...

- Burcu Kıratlı: Ben eskiden tesadüfe çok inanırdım, çok da severdim. Ama son birkaç yıldır tesadüfe değil de her şeyin bir plan içinde olduğuna inanıyorum. Her şey Allah’ın planı. Yaşaman gerekiyorsa zaten yaşıyorsun. Onu tesadüf gibi gösteren de Allah. “Aşk tesadüfleri sever” denilen durum aslında şu: Senin kaderinde var o aşkı yaşamak ve oraya gidecek olan yollarda hep güzel bir planın içindesin. Neyi kurgularsan kurgula, yolun hep gerçek plana doğru evriliyor günün sonunda.

Haberin Devamı

◊ Aşkın sizin için tanımı nedir?

- Hasan Denizyaran: Huzuru bulmak kolay değil. Bazen karşınızdaki insan mükemmel olabilir ama kişisel alanınızı koruyamıyorsanız huzur gelmez. Karşımdaki insan dünya iyisi olsa da, o alanı yaratamazsam huzursuz oluyorum. Huzur her şeyden önemli.

- Burcu Kıratlı: Aşk insanın her defasında kendini bir kez daha tanıması, kendinin ne kadar ileri gidebileceğini test etmesidir. Normal şartlarda yapmayacağın şeyleri yaptırıyor. Çok güçlü bir duygu. O yüzden âşık olan senle olmayan sen arasında her zaman çok büyük bir fark oluyor. Âşık olmak her şeye çok daha pozitif bakmak, kendinden ödün vermek, çok büyük, çok başka bir his. Kendi sınırlarımı aştığım bir duygu.

Haberin Devamı

EVLİLİK ÇOK HIZLI GELİŞTİ OLAYIN İÇİNE GİREMEDİM

◊ Filmde bir evlilik hikâyesiyle başlayan olaylar örgüsü var. Evliliği yaşayan ve yaşamayan iki oyuncu var karşımda. Sizin için ne ifade ediyor?

- Burcu Kıratlı: Yaşayan ve yaşamayan olarak ayırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de evliliği aslında yaşamadım. Evliliği evlilik gibi yaşamadım ben. Evlilik hakkında çok bilgi sahibi değilim açıkçası. Sadece onun getirdiği bazı sorumluluklar oluyor insanda, o da karşılıklı ilerlediğinde güzel oluyor.

◊ “Evliliği yaşamadım” derken ne demek istiyorsunuz?

- Burcu Kıratlı: Çok hızlı gelişmişti zaten ve o adaptasyona girememiştim ben. Çok hazır da değildim. Hazır olmadığım için öyle hissedemedim. Ama evlilikle ilgili ne düşünüyorsun diye sorarsan bana; iki insanın diğer bütün alternatifleri yok sayıp sadece birbiriyle olmayı tercih etmesi mükemmel bir adım hayata karşı. Önemli olan bu adımı attıktan sonra bunu devam ettirebilmek. O nedenle her yiğidin harcı değil.

Haberin Devamı

- Hasan Denizyaran: Ben hayatımın bir döneminde evliliğin eşiğine geldim ama olmadı. Hayırlısı buymuş dedim ve akışa bıraktım. Sonra fark ettim ki, bir ilişki içindeyken kendimi çok kapatıyorum. O yüzden henüz zamanı değil. Önce kendi yolumu, “Hasan” olarak biraz daha yürümem lazım. Ondan sonra doğru kişiyle, o hayatı doyasıya yaşayabilirim.

ÜCRETSİZ OYUNCULUK OKULU AÇMAK İSTİYORUM

◊ Kendinizi 15 yıl sonra nerede hayal ediyorsunuz?

- Hasan Denizyaran: Urla gibi bir yerde yaşıyorum. Bahçemle uğraşıyorum. Sonra menajerim Ali arıyor, “Film var” diyor, atlayıp sete gidiyorum. Etrafta bıcır bıcır çocuklar koşuyor. Kısacası huzurlu, dengeli ve istediğim şeyleri yaptığım bir hayat. Mis gibi. (Gülüyor)

- Burcu Kıratlı: Bu hayal bana fazla huzurlu! Benim 15 yıl sonra ancak tohumlarını atabileceğim bir hayalim var. Yeteneği olan ama dışarı vurmaya çekinen ya da bütçesel problemlerinden dolayı eğitim alamayan, oyuncu olmak isteyenler için bir ücretsiz oyunculuk okulu açmak istiyorum.

◊ Set öncesi rutinleriniz var mıdır?

- Hasan Denizyaran: Ice Americano içiyorum. Sabahları ağzım açılsın diye egzersizler yapıyorum. Çünkü bazen evden çıkmıyorum, gün sonu bir bakıyorum bütün gün tek kelime konuşmamışım. (Gülüyor)

- Burcu Kıratlı: Benim de çenem ağrır konuşmaktan. Ben saç, makyaj, kostüm, hazırlık aşamalarında hep müzik açarım.

- Hasan Denizyaran: Biz film setinde hep Yaşar şarkıları dinledik.

- Burcu Kıratlı: Ben bir gün Yaşar dinlerken, Hasan şarkıyı çok güzel seslendirdi. Sonra dilimize takıldı, hep Yaşar şarkısı dinlemeye başladık.

◊ Hasan Bey, önce müzik hayatınıza girmiş, sonra oyunculuğa yönelmişsiniz. Müzik alanında planladığınız çalışmalarınız var mı?

- Hasan Denizyaran: Akustikhane için şarkı yaptık, o yayınlandı. Enstrüman çalmanın yanı sıra şan dersi alıyorum. Onu bırakmayı düşünmüyorum. Yazdığım şarkılardan birini çıkarmak istiyorum. Oyunculuk boşluklarında müziğe yönelmek gibi bir düşüncem var.

BICIR BICIR AŞK HİKÂYELERİNİ ÖZLEYENLERE

◊ Sizce seyirci “Aşk Sokakta” filmini neden izlemeli?

- Hasan Denizyaran: Eğlenceli bir film. Arkadaşlarla, eş dostla izleyip kafa dağıtmak için güzel bir yapım. Yaz aylarında buz gibi sinema salonlarında izlenesi...

- Burcu Kıratlı: Kafa dağıtmak isteyen ve o bıcır bıcır aşk hikâyelerini özleyen seyirciler için nokta atışı bir film.

INSTAGRAM VİDEOSUNDAN EVİMİ BULUP GELDİLER

◊ Burcu Hanım kimi zaman magazin haberleriyle gündeme geliyorsunuz. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?

- Burcu Kıratlı: Tabii ki ediyor. Ama magazin işimizin bir parçası. Biz magazini besliyoruz, magazin bizi besliyor. Tabii her şey dozunda güzel.

◊ Hasan Bey sizin için bir hayranınız “Yunan heykeli gibi” diye yorum yapmış. Başka böyle sıra dışı yorumlar var mı?

- Hasan Denizyaran: Yorum değil de bir olay yaşadım. Bundan 7 yıl önceydi. O zaman kuzenimle yaşıyordum. Evde video çektik, Instagram’a yükledik. Dışarıdaki otel gözükmüş. Ankara’dan iki kız atlamış, otelin oraya gelmiş, hangi evden çekilmiş olabilir diye bakmışlar. Binayı bulup tüm katlardaki zillere basmışlar. Ben o sırada spordaydım, kuzenim evdeydi. Evi bulmuşlar. “Biz Hasan’ın üniversiteden arkadaşıyız” demişler. Numaralarını bırakmışlar. Kuzenim “Üniversiteden arkadaşların geldi” dedi. Aradım. Konuşunca açığa çıktı olay. Çok korkutucu bir şey. Ondan sonra yaptığım paylaşımlara çok dikkat etmeye başladım.

HAFIZASINI KAYBEDİNCE KENDİNİ BULUYOR

◊ Filmde canlandırdığınız karakterlerin en çok hangi yönü sizi cezbetti?

- Hasan Denizyaran: Yaşadığı onca zorluğa rağmen sürekli gülmesi. Küçük anlardan bile keyif almaya çalışıyor. Hep şükür halinde yaşaması hoşuma gidiyor.

- Burcu Kıratlı: İdil’in iki farklı hayatı oluyor hikâyede; bir hafızasını kaybetmeden önceki, bir hafızasını kaybettikten sonraki hayatı. Aslında hafızasını kaybettikten sonra kendini bulan bir kız. Çünkü daha önce hep ona yapıştırılmış bir kimlikle hareket etmiş. Ondan sonra kendini buluyor. Kendini bulduktan sonra o konfor alanına geri dönmüyor. Aşkının yanında kalıyor. Onun cesaretini ve her şeyden vazgeçişini seviyorum.