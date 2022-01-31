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Burcu Kıratlı tiyatroya dönüyor

#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#İrfan Kargı
Burcu Kıratlı tiyatroya dönüyor

Sinan Akçıl’la evliliğinde sıkıntılı bir dönemden geçen Burcu Kıratlı işlerine sarıldı. Oyuncu, 7 yıl aradan sonra yeni bir oyunla tiyatro sahnesine dönüyor.

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İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl’la yeniden boşanmanın eşiğine gelen Burcu Kıratlı, kendini işlerine verdi. 7 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan oyuncu, çalışmalarını hızlandırdı. Burcu Kıratlı, romantik komedi türündeki “Her Aşk Biraz Komiktir” oyununda başrol olarak seyirci karşısına çıkacak.

Burcu Kıratlı tiyatroya dönüyor

Oyunda Burcu Kıratlı’ya Gürkan Tavukçuoğlu eşlik ediyor.

KENDİ ADIYLA OYNAYACAK

İrfan Kargı’nın yazıp yönettiği, Epizot Görsel Sanatlar ve Akademi Tiyatro işbirliğiyle sahneye konulan “Her Aşk Biraz Komiktir”, 10 Şubat’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne açacak. Burcu Kıratlı, kendi ismiyle yer alacağı oyunda Hakan Altınel, Gürkan Tavukçuoğlu, Tuğçe Koçak ve Murat Ergür ile aynı sahneyi paylaşacak. Ekip, prömiyerinden sonra turneye çıkacak ve oyunu farklı şehirlerde sahneleyecek.

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EVLİLİKTE KRİZ VAR

9 ay evli kalıp 2019’da boşanan ve 2021’de tekrar nikâhlanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın evliliği üzerinde karabulutlar dolaşıyor. İddiaya göre sebep; Kıratlı’nın bebek istememesi.

 

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#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#İrfan Kargı

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