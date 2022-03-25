Burcu Kıratlı geri dönüyor!

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Burcu Kıratlı, Kendall Kylie markasının marka yüzü oldu. Reklam filminin tanıtımı ise önceki akşam Mandarin Oriental İstanbul’da bulunan Novikov Restoran’da gerçekleşti. Davete cemiyet, iş ve sanat hayatından birçok kişi katıldı. Konuklar, Keman Show sonrası DJ Doğuş Çabakçor şarkılarıyla eğlendi.

Hakkan Akkaya - Burcu Kıratlı - Beyza Uyanoğlu - Bahar Şer

Kıratlı, bugünün kendisi için çok özel olduğunu söyledi: “Global bir markanın hem Türkiye hem de Ortadoğu yüzü olmak gurur verici. Oldukça heyecanlıyım. Çok güzel bir projeyle ekrana dönüyorum. Fakat henüz bir şey söylemem doğru olmaz. ‘Burcu geri dönüyor’ diyebilirim artık!”

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Oyuncu, “Sinan Akçıl’ı da davet ettiniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İhtimaller değil, gerçekler üzerine konuşalım. Burada çok özel konuklarım var.”