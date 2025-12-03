Burcu Kıratlı: Aşkı hakkıyla yaşamak lazım

Haberin Devamı

Oyuncu, ‘aşkın gücü’ne dikkat çekti: “Aşkın iyileştirme gücü kesinlikle var. Gerçek aşkın tabii. Âşık olduğunu sanmak ya da anlık heyecanı aşk sanmaktan bahsetmiyorum. Aşk çok güçlü bir duygu, çok güçlü bir bağ. Onu yakalamak zor, o yüzden hakkıyla yaşamak lazım.” Kıratlı, “Aşk sizin için bir ilham mı, yoksa bir denge unsuru mu?” sorusuna “Aşkın olduğu yerde denge pek olmuyor. İlham tabii ki” yanıtını verdi.

SAVAŞMAKTAN KORKUYORLAR

Burcu Kıratlı’ya “Günümüz ilişkilerinde en çok eksik gördüğünüz duygu ya da değer nedir? Aşk hâlâ ‘sonsuzluk’ fikrini taşıyor mu?” sorusu da yöneltildi.

Oyuncu şöyle konuştu: “Sonsuzluk çok iddialı. Ama sonsuz olacakmış gibi yaşanan o aşka inanıyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, hele ki şu anki tüketim çağında ve zamanın bu kadar hızlandığı bir dönemde. O aşka, zamanın ve hayat koşullarının savaşında sahip çıkabildiğinde, arkasında durabildiğinde gerçek aşk oluyor zaten. Bu dönemde eksik gördüğüm şey bu. Savaşmaktan, yaşamaktan korkuyorlar. Zaten o zaman diliminde sonsuz hissini duyacak kadar yüksek, sınırsız, korkusuz yaşadığında gerçek aşk oluyor bence.”