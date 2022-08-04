Burcu Kara'dan hamilelik açıklaması

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2016 yılında yapımcı Fırat Parlak'la evlenen ve dört yaşında Ali Çınar adında oğlu bulunan Burcu Kara'nın, dört aylık hamile olduğu iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Kara, iddiaları doğruladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullandı. Kara'ya sevenleri iyi dilekte bulundu.

Burcu Kara ve Fırat Parlak 2011 yılında 'Komedi Dükkanı' programında tanışmış çift birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştı.