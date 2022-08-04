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Burcu Kara'dan hamilelik açıklaması

Güncelleme: 2 saat önce

#Burcu Kara#Fırat Parlak#Bebek
Burcu Karadan hamilelik açıklaması

Oyuncu Burcu Kara (42), ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

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2016 yılında yapımcı Fırat Parlak'la evlenen ve dört yaşında Ali Çınar adında oğlu bulunan Burcu Kara'nın, dört aylık hamile olduğu iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Kara, iddiaları doğruladı.

Burcu Karadan hamilelik açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullandı. Kara'ya sevenleri iyi dilekte bulundu.

Burcu Karadan hamilelik açıklaması

 Burcu Kara ve Fırat Parlak 2011 yılında 'Komedi Dükkanı' programında tanışmış çift birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştı. 

 

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#Burcu Kara#Fırat Parlak#Bebek

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