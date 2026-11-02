Burcu Kara, İznik Gölü'ndeki çöpleri topladı: “Nasıl duyarsız bir millet olduk biz böyle?”

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Doğayla iç içe bir yaşam sürmek için yaz aylarını ailesiyle birlikte memleketi İznik'teki köy evinde geçiren oyuncu Burcu Kara, çevre kirliliğine kayıtsız kalmadı. İznik Gölü'nün sahilinde ve çevresinde bırakılan çöpleri toplayan Kara, karşılaştığı manzaraya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

“HER GÜN AYNI MANZARA!”

İnsanların çevreye karşı duyarsız davranmasına tepki gösteren oyuncu, gelecek nesillerin de düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Her gün aynı manzara! İnsanların bencilliği, kendinden sonrakini asla düşünmemesi, çocuklarının, torunlarının geleceğine kıymet vermemesi benim için anlaşılamaz bir durum! Doğayı ve hayvanları sevmeyen benim nazarımda insan değildir!

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İznik Gölü böyle. Suyu da çekiliyor her gün. Geri dönülemez konular bunlar. Yazık değil mi? Yakında bakacağımız bir göl, altında oturacağımız bir ağaç kalmayacak. Nasıl duyarsız bir millet olduk biz böyle? Kolay mı kazanıldı bu topraklar? Atalarımızın kemikleri sızlıyor sizin gibi vicdansızlar yüzünden!”

“KÖYDE HER ŞEY ÇOK BASİT VE SADE”

Öte yandan doğup büyüdüğü İznik'teki köy evini yenileyerek ailesiyle burada vakit geçiren Burcu Kara, daha önce yaptığı açıklamada köy yaşamının kendisine iyi geldiğini anlatmıştı.

Yaz aylarını ailesiyle köyde geçirdiğini belirten oyuncu, İstanbul'a dönmenin her geçen yıl kendisi için daha zor hale geldiğini söylemişti.

Kara, İstanbul'daki yoğun gündem ve yaşanan olayların kendisini yıprattığını dile getirerek, “Bu sene İstanbul'a dönmek benim için çok zor oldu. Her yaz dönüşü daha da ağır geliyor. Köyde ise her şey çok basit ve sade. Doğayla iç içe, kaygısız bir yaşam var. Kimse seni ne giydiğinle, ne yaptığınla yargılamıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Eşinin köy kahvesini çok sevdiğini de belirten oyuncu, köyde kendilerini daha rahat hissettiklerini anlatmıştı.