Burcu Kara: Dualarım karşılık buldu evladımız çok iyi

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2017’de dünyaya gelen Ali henüz 2 aylıkken sol gözünde ‘hemanjiom’ adı verilen bir çeşit tümör çıktığını ve 2.5 yaşında kaybolduğunu belirten Kara, oğlunun sağlık durumuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Çocuğum çok iyi. Ben yapı olarak hemen kendini bırakan, isyankâr biri değilim. Çok sabırlıyım ve inanıyorum. Dualarım karşılık buldu, her şey yolunda. Allah evladımızı bize bağışladı. Ben de rabbimin bana olan bağışının kadrini, kıymetini biliyorum ve iyi bir anne olduğumu düşünüyorum.”

Hemanjiom hastalığı nedir?



Hemanjiomlar kan damarlarının kanseröz olmayan büyümeleri olarak tanımlanır. Çocukluk döneminde en sık görülen doku büyümesi hemanjiomdur. Hemanjiomlar bebeklerde genellikle herhangi bir probleme neden olmayan oluşumlardır ancak bazı hemanjiomlar yırtılabilir ve yara dokusu oluşumu meydana gelebilir.