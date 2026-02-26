Burcu Kara: Bir gecede ünlü oldum

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 08:36

Burcu Kara, yatırım uzmanlığı ve haber spikerliğinden oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğunu Saba Tümer’in programında anlattı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Kara, “Bursa’da yatırım uzmanlığı yaparken hafta sonları İstanbul’da diksiyon ve spikerlik kursları almaya başladım” dedi.

Spikerlik yaptığı dönem oyunculuk ve modellik teklifleri aldığını anlatan Burcu Kara, “23 yaşındayım o zaman. Hiç öyle bir şey düşünmüyordum. Ama beni haber spikerliğinde o kadar üzdüler ki ve param da yoktu o dönem, geçinemediğim için bir denemek istedim. Şahika Tekand’dan ders alayım dedim” diye konuştu.

Sonrasında “Haziran Gecesi” dizisi için yapılan seçmelere katıldığını ifade eden oyuncu, “Özcan Deniz’in eşi rolü için audition (oyuncu seçmeleri) yapılıyordu. Ben de katıldım ve beni seçtiler. Dizi yayınlandı, ertesi gün bütün ülke Naz’la (Elmas) bizi konuşuyordu. O an ülkenin en ünlü genç kızları olmuştuk” dedi.

