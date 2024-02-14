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Burcu Biricik'in 'kız bebek' mutluluğu

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Burcu Biricik Hamile
Burcu Biricikin kız bebek mutluluğu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 08:12

Kız bebek bekleyen Burcu Biricik önceki gün Etiler’de objektife takıldı. Hamileliği hakkında soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, “Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz. Emre çok mutlu, kız çocuğu babaya düşkün olur tezinden dolayı” dedi.

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En son Kanal D’nin fenomen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik anne olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin’le evlenen ünlü oyuncu bir kız bebek bekliyor. Önceki gün Etiler’de bir mekân çıkışı objektiflere yansıyan Burcu Biricik hamileliği hakkında soruları yanıtladı.

Bebeğinin cinsiyeti kız olduğu için eşinin çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu “Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız göreceğiz. Emre çok mutlu, kız çocuğu babaya düşkün olur tezinden dolayı. Emre zaten kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi, öyle de oldu” dedi.

Burcu Biricikin kız bebek mutluluğu

Burcu Biricik 2016 yılında Emre Yetkin ile evlendi...

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Oyunculuğa kısa bir mola veren Burcu Biricik, “Benim için de iyi oldu, hamilelik sayesinde kendimi nadasa bırakmış oldum, gayet de iyi geldi bana” diye konuştu. Ünlü oyuncu muhabirlerin “Aşermeler başladı mı?” sorusuna “Benim hayatım aşerme aslında, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum, o konuda çok rahatım” diye esprili bir yanıt verdi.

Doğumun Türkiye’de olacağını belirten daha oyuncu sonra gazetecilere teşekkür ederek evinin yolunu tuttu.



 

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Burcu Biricik Hamile

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