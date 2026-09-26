Burcu Biricik'in gözyaşları

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 12:44
Burcu Biricik önceki gün eşi Emre Yetkin’le Beyoğlu’ndaki bir mekânda görüntülendi.
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Üzgün görünen ve sohbetin ilerleyen dakikalarında gözyaşlarına engel olamayan oyuncuyu eşi öperek teselli etti.Burcu Biricik
, ağlamasının nedenini soran muhabirlere “Anneliğin verdiği duygular. Hem işi var etmek hem de anne olmakla alakalı öyle bir duygusallık yaşadım. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim” dedi.