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Burcu Biricik'in gözyaşları

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Beyoğlu
Burcu Biricikin gözyaşları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 12:44

Burcu Biricik önceki gün eşi Emre Yetkin’le Beyoğlu’ndaki bir mekânda görüntülendi.

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Üzgün görünen ve sohbetin ilerleyen dakikalarında gözyaşlarına engel olamayan oyuncuyu eşi öperek teselli etti.

Burcu Biricikin gözyaşları


Burcu Biricik, ağlamasının nedenini soran muhabirlere “Anneliğin verdiği duygular. Hem işi var etmek hem de anne olmakla alakalı öyle bir duygusallık yaşadım. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim” dedi.

Burcu Biricikin gözyaşları

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#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Beyoğlu

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