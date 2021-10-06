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Burcu Alptekin kimdir, nereli? Burcu Alptekin filmleri ve dizileri

#Burcu Alptekin#Burcu Alptekin Kimdir#Burcu Alptekin Filmleri
Burcu Alptekin kimdir, nereli Burcu Alptekin filmleri ve dizileri

Burcu Alptekin, 6 Ekim 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dizi ve filmlerin yapım aşamasında bulunan Burcu Alptekin, yönetmenlik, yapımcılık, set ekibi gibi pozisyonlarda görev aldı. İşte, kimdir ve nereli olduğu haricinde filmleri ve dizileri ile de merak edilen Burcu Alptekin hakkında detaylı bilgiler

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Burcu Alptekin, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol aldı. Burcu Alptekin'in yönetmenlik yaptığı filmler ve diziler şu şekilde;

Başka Bir Ben (Dizi)

Atiye (Dizi) (9 bölüm)

- Bölüm #3.2 (2021)

- Bölüm #3.8 (2021)

- Bölüm #3.7 (2021)

- Bölüm #3.3 (2021)

- Bölüm #3.4 (2021)

Hakan: Muhafız (Dizi) (5 bölüm)

- Bölüm #4.5 (2020)

- Bölüm #4.4 (2020)

- Bölüm #3.7 (2020)

- Bölüm #3.6 (2020)

- Bölüm #3.5 (2020)

Düslerimden Düştüm (Kısa Film) (yönetmen)

Koca Koca Yalanlar (Dizi) (12 bölüm)

- Final (2018)

- 1.11.Bölüm (2018)

- 1.10.Bölüm (2018)

- Bölüm #1.9 (2018)

- Bölüm #1.8 (2018)

Gecenin Kraliçesi (Dizi) (13 bölüm)

- 1.15.Bölüm (2016)

- 1.14.Bölüm (2016)

- Bölüm #1.13 (2016)

- 1.12.Bölüm (2016)

- 1.11.Bölüm (2016)

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