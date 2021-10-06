Burcu Alptekin kimdir, nereli? Burcu Alptekin filmleri ve dizileri

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Burcu Alptekin, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol aldı. Burcu Alptekin'in yönetmenlik yaptığı filmler ve diziler şu şekilde;

Başka Bir Ben (Dizi)

Atiye (Dizi) (9 bölüm)

- Bölüm #3.2 (2021)

- Bölüm #3.8 (2021)

- Bölüm #3.7 (2021)

- Bölüm #3.3 (2021)

- Bölüm #3.4 (2021)

Hakan: Muhafız (Dizi) (5 bölüm)

- Bölüm #4.5 (2020)

- Bölüm #4.4 (2020)

- Bölüm #3.7 (2020)

- Bölüm #3.6 (2020)

- Bölüm #3.5 (2020)

Düslerimden Düştüm (Kısa Film) (yönetmen)

Koca Koca Yalanlar (Dizi) (12 bölüm)

- Final (2018)

- 1.11.Bölüm (2018)

- 1.10.Bölüm (2018)

- Bölüm #1.9 (2018)

- Bölüm #1.8 (2018)

Gecenin Kraliçesi (Dizi) (13 bölüm)

- 1.15.Bölüm (2016)

- 1.14.Bölüm (2016)

- Bölüm #1.13 (2016)

- 1.12.Bölüm (2016)

- 1.11.Bölüm (2016)