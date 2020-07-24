Burçin Terzioğlu'nun sevgilisi Umut Duygu kimdir nereli kaç yaşında?

Burçin Terzioğlu'nun sevgilsi Umut Duygu, 9 Mart 1984 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulundan mezun olan Umut Duygu, Crossfit, Fitness, Boks, Kickboks ve Functional Training alanlarında eğitim vermeye devam ediyor.

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet” dizilerinde oynamıştır.

Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca başta Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği olmak üzere birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.

Son olarak Türkiye’nin ilk Netflix dizisi “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, Kasım ayında vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kurşun / Leyla / 2019

Hakan: Muhafız / Rüya / 2018-2019

Poyraz Karayel /Ayşegül / 2014 -2017

Merhamet / Deniz / 2013

Ezel / Azad / 2009-2010

Ey Aşk Nerdesin / Zeliş / 2009

Fırtına / Zeynep / 2006

Kadın İsterse / Demet / 2004

Kınalı Kar / Pınar / 2002

Mahallenin Muhtarları / Simge / 1992 – 2002