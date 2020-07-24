Burçin Terzioğlu'nun sevgilisi Umut Duygu kimdir nereli kaç yaşında?
Burçin Terzioğlu ile görüntülenen Umut Duygu, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulundan (BESYO) mezunu olan Umut Duygu, magazin dünyasını yakından takip eden kişiler tarafından biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Burçin Terzioğlu'nun sevgilisi Umut Duygu kimdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Burçin Terzioğlu'nun sevgilsi Umut Duygu, 9 Mart 1984 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulundan mezun olan Umut Duygu, Crossfit, Fitness, Boks, Kickboks ve Functional Training alanlarında eğitim vermeye devam ediyor.
BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?
İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet” dizilerinde oynamıştır.
Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca başta Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği olmak üzere birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.
Son olarak Türkiye’nin ilk Netflix dizisi “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, Kasım ayında vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / Leyla / 2019
Hakan: Muhafız / Rüya / 2018-2019
Poyraz Karayel /Ayşegül / 2014 -2017
Merhamet / Deniz / 2013
Ezel / Azad / 2009-2010
Ey Aşk Nerdesin / Zeliş / 2009
Fırtına / Zeynep / 2006
Kadın İsterse / Demet / 2004
Kınalı Kar / Pınar / 2002
Mahallenin Muhtarları / Simge / 1992 – 2002
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