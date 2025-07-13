Burçin Orhon: Bu iddialar beni 'Alzheimer' teşhisi kadar üzmedi!

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“Bir sene kendimi Alzheimer sandım”

Doktorunun kendisine bir dönem Alzheimer teşhisi koyduğunu belirten Orhon, “Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir sene boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı,” dedi.

“Reklam diyenlere daha çok üzüldüm”

Alzheimer teşhisiyle ilgili konuşmaların ardından bazı çevrelerden “reklam yapıyor” yorumları aldığını belirten Orhon, bu yorumlara sitem etti:

“Alzheimer reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Anca kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.”

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“Kuşadası bana iyi geldi”

Yaşadığı zorlu süreci geride bıraktığını belirten Burçin Orhon, “Zamanla toparladım. Kuşadası bana çok iyi geldi, huzur buldukça hastalık hafifliyor. Bomba gibiyim, hiç merak etmeyin,” sözleriyle sevenlerine güzel haber verdi.