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Burçin Orhon: Bu iddialar beni 'Alzheimer' teşhisi kadar üzmedi!

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#Burçin Orhon#Bambi Burçin Orhon#Burçin Orhon Sağlık Durumu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 13:08

90’lı yılların unutulmaz dansçılarından ve “Bambi” lakabıyla hafızalara kazınan Burçin Orhon, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamayla merak edilenleri anlattı. “Çok merak edilen ve üzerine bir sürü yorum yapılan Alzheimer konusunu bir de benden dinleyin,” diyen Orhon, o dönemde aldığı teşhisin yanlış olduğunu ve yaşadığı sürecin psikolojik olarak kendisini fazlasıyla etkilediğini söyledi.

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“Bir sene kendimi Alzheimer sandım”

Doktorunun kendisine bir dönem Alzheimer teşhisi koyduğunu belirten Orhon, “Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir sene boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı,” dedi.

Burçin Orhon: Bu iddialar beni Alzheimer teşhisi kadar üzmedi

“Reklam diyenlere daha çok üzüldüm”

Alzheimer teşhisiyle ilgili konuşmaların ardından bazı çevrelerden “reklam yapıyor” yorumları aldığını belirten Orhon, bu yorumlara sitem etti:

“Alzheimer reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Anca kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.”

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“Kuşadası bana iyi geldi”

Yaşadığı zorlu süreci geride bıraktığını belirten Burçin Orhon, “Zamanla toparladım. Kuşadası bana çok iyi geldi, huzur buldukça hastalık hafifliyor. Bomba gibiyim, hiç merak etmeyin,” sözleriyle sevenlerine güzel haber verdi.

 

 

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#Burçin Orhon#Bambi Burçin Orhon#Burçin Orhon Sağlık Durumu

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