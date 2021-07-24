Buray kimdir, nereli, kaç yaşında? Buray’ın şarkıları ve albümleri

Alaz Alaz, Yüreksiz Tilki, Rampapapam gibi şarkılarıyla bu yaza damgasını vuran Buray, renkli kişiliği ve başarılarıyla son dönemlerin gözde şarkıcıları arasında yer alıyor. Son olarak Ada Masalı dizisi için hazırladığı “Çift Gökkuşağı” adlı şarkısıyla gündeme gelen Buray’ın gerçek adı, kaç yaşında olduğu da merak konusu. İşte, Buray’ın hayatı ve başarıları...

BURAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Haziran 1984 yılında Lefkoşa'da doğan Buray, Lefkoşa’da doğan Kıbrıslı Türklerdendir. 2015 yılından beri müzik sektöründe olan popçu, lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesinde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne'deki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk"ı hazırladı.

Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle çeşitli konserler verdi.

2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'ta konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı.

Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan Buray, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. "1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" oldu. Sözleri Gözde Ançel’e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray’ın imzasını taşımaktadır. Akustik ritimleri ve Buray’ın kendine özgü vokaliyle seslendirdiği "İstersen", radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Türkiye resmî listesinde 1 numaraya yükselmeyi başardı. Albümün ikinci klibi "Sen Sevda mısın" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesinde 1 numara olma başarısı gösterdi. "Sen Sevda mısın"ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısı yayımlandı.

BURAY'IN GERÇEK ADI VE SOYADI NE?

Tam adı Buray Hoşsöz olan sanatçı sahne adı olarak yalnızca Buray'ı kullanıyor.

BURAY ŞARKILARI

Çift Gökkuşağı (Ada Masalı Orijinal Dizi Müziği) (2021)

Yüreksiz Tilki (2021)

Alaz Alaz (2021)

Senin Yüzünden (Arem Özgüç & Arman Aydın ile) (2020)

Rampapapam (Feride Hilal Akın & KÖK$VL ile) (2020)

Deli Kız (2020)

Aşk Ne Güzel Şey (Erkin Arslan & Evrencan Gündüz ile) (2020)

Tac Mahal (2019)

Ben Ölmeden Önce (Emrah Karaduman ile) (2019)

Aşka Extra'nı Kat (Reklam Müziği) (2019)

Kabahat Bende (2019)

Aşk Bitsin (2018)

Aşk mı Lazım (2017)

Kimsenin Suçu Yok (2016)

Sen Sevda mısın (2015)

İstersen (2015)

Hayat Sürer (2014)

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