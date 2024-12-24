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Buray ile Nesrin Cavadzade'nin ev partisi

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#Buray#Nesrin Cavadzade#Ev Partisi
Buray ile Nesrin Cavadzadenin ev partisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 08:29

Aşk yaşadıkları konuşulan Nesrin Cavadzade’yle Buray bir ev partisine katıldı. İkilinin oryantal eşliğindeki dansı, sosyal medyada gündem oldu.

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SPORDAN GELEN SAMİMİYET

Oyuncu Nesrin Cavadzade ve şarkıcı Buray düet yaptıkları bir videoyu sosyal medyada paylaşmış, ardından aşk dedikoduları çıkmıştı. Cavadzade konuyla ilgili “Buray çok yakın arkadaşım. Aynı spor salonuna gidiyoruz. Hiç yazıldığı gibi bir şey yok. Kalbim boş” derken, Buray “Nesrin benim yakın arkadaşım. Birlikte spora gidiyoruz, samimiyiz. Aramızda öyle bir şey yok” açıklamasını yaptı.

Buray ile Nesrin Cavadzadenin ev partisi

BURAY COŞTU

Aşk iddiasını yalanlayan Nesrin Cavadzade ve Buray bu kez bir ev partisinden yansıyan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. İki ünlü isim, geçtiğimiz gün düzenlenen bir yılbaşı partisine birlikte katıldı. Buray’ın yarı çıplak şekilde hem oryantalle hem de Nesrin Cavadzade’yle dans ettiği, Pop Bizde adlı Instagram sayfasında yayınlanano görüntülere yorum yağdı.

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Buray ile Nesrin Cavadzadenin ev partisi

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#Buray#Nesrin Cavadzade#Ev Partisi

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