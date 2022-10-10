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Buray çocuklarla prova yaptı

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#Buray#Diyarbakır#Bir Küçük Adım Derneği
Buray çocuklarla prova yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:20

Buray, Bir Küçük Adım Derneği’nin misafiri olarak Diyarbakırlı çocuklarla buluştu.

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Bu akşam Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği İzmir konseri öncesi Bir Küçük Adım Derneği ile birlikte Diyarbakır Eğil’de bulunan ve dernek tarafından restorasyonu tamamlanan Kazanlı İlkokulu, Konak Işıklı İlkokulu, Baysu İlkokulu ve Selman İlkokulu’nu ziyaret eden Buray, minik hayranları ile birlikte unutulmaz bir gün geçirdi.

Buray çocuklarla prova yaptı

Hayranı oldukları şarkıcıyı karşılarında görünce sevinç çığlıkları atan çocuklar, onunla birlikte şarkılar söylediler. İzmir konserinin provasını çocuklarla yapan Buray minik hayranlarına hediyeler dağıtmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan Elazığ depreminde zarar gören ve restorasyon çalışmalarına önümüzdeki ay başlanacak olan Döşemeler İlkokulu’nu da dolaşıp dernek yetkililerinden bilgi alan Buray, eğitime tam destek parolası ile tüm süreci yakından takip edeceğini ve restorasyon faaliyetlerine destek vereceğini dile getirdi.

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#Buray#Diyarbakır#Bir Küçük Adım Derneği

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