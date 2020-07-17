Burası İlk Basamak klibi ile pek çok yorum alan Alper Erözer kimdir?

Müzik piyasasına henüz 13 yaşındayken çıkardığı şarkısı ile giren Alper Erözer, ‘Burası İlk Basamak’ isimli parçasına çektiği klibi, sevenleriyle buluşturdu. New York’ta montajlanan klibi dikkat çeken Alper Erözer, sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

ALPER ERÖZER KİMDİR?

Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem Fox TV'de "Komşular" isimli dizide rol almıştır.

Sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ isimli teklisi ile ilgi gören 13 yaşındaki Alper Erözer, aranjör ve besteci Suat Aydoğan'ın arenje ettiği ‘’Hey World World’’ albümü ile müzik piyasalarına adım attı.

Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.

Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer,"Hey World World" albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

Single yaz çalışması 'Yaz Geldi' ise temmuz 2018 tarihinde tüm platformlarda yayınlandı.

Söz ve bestesi Soner Sarıkabadayı'ya ait olan 'Tek Bir Yeminle' single şarkısı ocak ayında tüm platformlarda yayınlandı.

Erözer'in son şarkısı "Alışırlar" ise 2019 Haziran ayında platformlardaki yerini aldı. Alper Erözer'in son teklisi 'Hala' ise 2020 yılının ilk günlerinde dinleyicisiyle buluştu.