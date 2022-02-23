Burak’ın görünmez kazası! Alişan oğlu ve kızıyla görüntülendi

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Alişan önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz’le Levent’te görüntülendi. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocuklarını okuldan alan Alişan, oğlunun ufak bir kaza geçirdiğini söyledi: “Maalesef ufak bir kaza geçirdi. Düştü ve sağ gözünün altı morardı. Buse’nin de işi vardı. O yüzden bakıcılarla buraya geldim.” Alişan, eşi Buse Varol’la boşanacaklarına dair haberler hakkında “O konuları konuşmayalım. Her yerde karşılaştık ve hiç konuşmadım” açıklamasını yaptı.

ŞARKILI MESAJ

Alişan, fotoğrafları çekilirken oğlu Burak’tan şarkı isteğinde bulundu: “Hadi oğlum senden bir şarkı istiyorum. Sen seviyorsun ya Ece Mumay’ın ‘Peri’ ya da Tarkan’dan ‘Geççek’ şarkısını söyle.”

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Buse Varol’un önceki gün paylaştığı ayna selfie’sinde evlilik yüzüğünü yeniden takması dikkat çekti.