Burak Yamantürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Burak Yamantürk dizileri ve filmleri

Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Yamantürk'ün kariyerinde şu yapımlar yer alıyor;
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Not
|2010
|Ayhan Hanım
|Bahadır
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Böcek
|Burak
|Yardımcı Oyuncusu
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Not
|2012
|Veda
|Kemal
|Yardımcı Oyuncusu
|2013-14
|Tatar Ramazan
|Elmas Mercan
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Hayat Yolunda
|Doktor Selim Savaş
|Yardımcı Oyuncusu
|2015
|Acı Aşk
|Mehmet
|Konuk Oyuncusu
|2017
|İçimdeki Fırtına
|Fırat
|Yardımcı Oyuncusu
|2017
|Kayıt Dışı
|Arda
|Yardımcı Oyuncusu
|2019
|Sevgili Geçmiş
|Kenan Soykan
|Başrol Oyuncusu
|2020
|Ya İstiklal Ya Ölüm
|Hayati
|Yardımcı Oyuncusu
|2021-
|Elbet Bir Gün
|Mehmet
|Başrol Oyuncusu
|2022
|Kuş Uçuşu
|Selim
|Başrol Oyuncusu