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Burak Yamantürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Burak Yamantürk dizileri ve filmleri

#Burak Yamantürk#Burak Yamantürk Kimdir#Burak Yamantürk Kaç Yaşında
Burak Yamantürk kimdir, nereli, kaç yaşında İşte, Burak Yamantürk dizileri ve filmleri

Burak Yamantürk, hayatı ve kariyeri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile hayatını birleştiren Burak Yamantürk, oyunculuk kariyeri ile de öne çıkıyor. Peki, Burak Yamantürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Yamantürk'ün kariyerinde şu yapımlar yer alıyor;

Sinema
YılAdıRolNot
2010Ayhan HanımBahadırBaşrol Oyuncusu
2014BöcekBurakYardımcı Oyuncusu
Televizyon
YılAdıRolNot
2012VedaKemalYardımcı Oyuncusu
2013-14Tatar RamazanElmas MercanBaşrol Oyuncusu
2014Hayat YolundaDoktor Selim SavaşYardımcı Oyuncusu
2015Acı AşkMehmetKonuk Oyuncusu
2017İçimdeki FırtınaFıratYardımcı Oyuncusu
2017Kayıt DışıArdaYardımcı Oyuncusu
2019Sevgili GeçmişKenan SoykanBaşrol Oyuncusu
2020Ya İstiklal Ya ÖlümHayatiYardımcı Oyuncusu
2021-Elbet Bir GünMehmetBaşrol Oyuncusu
2022Kuş UçuşuSelimBaşrol Oyuncusu

 

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