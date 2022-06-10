Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'dan ihanet iddialarına yanıt

Haberin Devamı

Burak Sergen (61), 4 aylık eşi Nihan Ünsal Sergen'in (33) kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açmıştı. Davanın ikinci duruşması geçen salı görüldü. Burak Sergen eski eşi Nihan'ın, Mustafa Ersin Şenkurt ile beraber olduğunu iddia etti. Taraflar 2. Sayfa'nın canlı yayınında iddialara yanıt verdi.

'ÇOK ÜZÜCÜ'

Programa telefonla bağlanan Nihan Ünsal "Mustafa Ersin 20 yıllık dostum, kardeşim. Kendisi zaten bir hayat mücadelesinde çocuk yaşlardan beri. Böyle bir konuya dahil olması bile çok üzücü." dedi.

'GÜLME KRİZİNE GİRDİM'

Mustafa Ersin ise "Nihan ile biz dostuz. Kardeş ilişkisi yaşıyoruz. Nihan beni tekerlekli sandalyemle maçlara götürür. Sosyalleşmem adına. Şok oldum, gülme krizine girdim evde. Böyle bir şey olabilir mi? Atılan iftiradan dolayı haklarımı arayacağım" diye konuştu.