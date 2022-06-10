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Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'dan ihanet iddialarına yanıt

#Burak Sergen#Nihan Sergen#Mustafa Ersin Şenkurt
Burak Sergenin eşi Nihan Ünsaldan ihanet iddialarına yanıt

Burak Sergen',n boşanma aşamasında olduğu eşi Nihan Ünsal'ın Mustafa Ersin Şenkurt ile birlikte olduğunu iddia etti. Taraflardan yanıt gecikmedi.

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Burak Sergen (61), 4 aylık eşi Nihan Ünsal Sergen'in (33) kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açmıştı. Davanın ikinci duruşması geçen salı görüldü. Burak Sergen eski eşi Nihan'ın, Mustafa Ersin Şenkurt ile beraber olduğunu iddia etti. Taraflar 2. Sayfa'nın canlı yayınında iddialara yanıt verdi.

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'ÇOK ÜZÜCÜ'

 Programa telefonla bağlanan Nihan Ünsal "Mustafa Ersin 20 yıllık dostum, kardeşim. Kendisi zaten bir hayat mücadelesinde çocuk yaşlardan beri. Böyle bir konuya dahil olması bile çok üzücü." dedi.

Burak Sergenin eşi Nihan Ünsaldan ihanet iddialarına yanıt

'GÜLME KRİZİNE GİRDİM'

Mustafa Ersin ise "Nihan ile biz dostuz. Kardeş ilişkisi yaşıyoruz. Nihan beni tekerlekli sandalyemle maçlara götürür. Sosyalleşmem adına. Şok oldum, gülme krizine girdim evde. Böyle bir şey olabilir mi? Atılan iftiradan dolayı haklarımı arayacağım" diye konuştu.

 

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#Burak Sergen#Nihan Sergen#Mustafa Ersin Şenkurt

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