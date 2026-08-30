Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit evlendi! Ünlü çift düğüne katılmadı

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Bafra’da görkemli düğün

Hasan Sağdıç ve Burçun Özçivit’in düğün töreni Bafra’da gerçekleştirildi. Aile üyeleri ve yakın dostlarının genç çifti yalnız bırakmadığı gecede renkli anlar yaşandı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen katılmadı

Düğünün en çok merak edilen detaylarından biri ise Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in törende bulunmaması oldu. Burak Özçivit’in yoğun iş programı ve çekim takvimindeki çakışma nedeniyle kardeşinin düğününe katılamadığı öğrenildi.

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Bafra’ya gelin gitti

Evliliğinin ardından Bafra’ya yerleşme kararı alan Burçun Özçivit, İstanbul’dan Bafra’ya uzanan hikâyesini ve eşine duyduğu sevgiyi anlattı.

Bafra’ya gelin gitmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Özçivit, eşinin memleketine olan bağlılığının kendisini de etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

“Kabul ediyorsanız Bafra'dayım artık. Hep sorulan bir soru var bana; ‘İstanbul'dan geliyorsun, neden Bafra?’ Memleketine o kadar aşık, o kadar bağlı bir adamı Allah karşıma çıkardı ki, onun o bağlılığından dolayı ben Bafra'yı tanımadan Bafra'ya aşık oldum zaten.”