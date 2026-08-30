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Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit evlendi! Ünlü çift düğüne katılmadı

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#Burçun Özçivit#Burak Özçivit#Fahriye Evcen
Burak Özçivitin kardeşi Burçun Özçivit evlendi Ünlü çift düğüne katılmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 13:31

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen görkemli bir törenle Hasan Sağdıç'la hayatını birleştirdi. Özçivit ailesinin yakınları ve dostlarının katıldığı düğünde, Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in yer almaması dikkat çekti.

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Bafra’da görkemli düğün

Hasan Sağdıç ve Burçun Özçivit’in düğün töreni Bafra’da gerçekleştirildi. Aile üyeleri ve yakın dostlarının genç çifti yalnız bırakmadığı gecede renkli anlar yaşandı.

Burak Özçivitin kardeşi Burçun Özçivit evlendi Ünlü çift düğüne katılmadı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen katılmadı

Düğünün en çok merak edilen detaylarından biri ise Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in törende bulunmaması oldu. Burak Özçivit’in yoğun iş programı ve çekim takvimindeki çakışma nedeniyle kardeşinin düğününe katılamadığı öğrenildi.

Burak Özçivitin kardeşi Burçun Özçivit evlendi Ünlü çift düğüne katılmadı

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Bafra’ya gelin gitti

Evliliğinin ardından Bafra’ya yerleşme kararı alan Burçun Özçivit, İstanbul’dan Bafra’ya uzanan hikâyesini ve eşine duyduğu sevgiyi anlattı.

Bafra’ya gelin gitmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Özçivit, eşinin memleketine olan bağlılığının kendisini de etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

“Kabul ediyorsanız Bafra'dayım artık. Hep sorulan bir soru var bana; ‘İstanbul'dan geliyorsun, neden Bafra?’ Memleketine o kadar aşık, o kadar bağlı bir adamı Allah karşıma çıkardı ki, onun o bağlılığından dolayı ben Bafra'yı tanımadan Bafra'ya aşık oldum zaten.”

 

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#Burçun Özçivit#Burak Özçivit#Fahriye Evcen

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