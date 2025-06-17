Burak Özçivit'in 35 milyonluk yeni oyuncağı!

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“Kuruluş Osman” dizisinin Osman Bey’i Burak Özçivit önceki gece Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularına kısa yanıtlar veren ünlü oyuncu dizinin sezon finali yapmasıyla tatil hazırlığı yaptığını söyledi. Ailesiyle gideceği tatilin rotasını belirlediğini belirten oyuncu detay vermedi.

Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit’in garajına yeni bir araç daha eklediği de gözlerden kaçmadı.

Yeni aldığı 35 milyon lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla otelden ayrılan Özçivit, adeta asfaltın tozunu attı. Burak Özçivit geçen sene de değeri 13 milyon TL olan bir Mercedes GT satın almıştı.

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