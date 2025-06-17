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Burak Özçivit'in 35 milyonluk yeni oyuncağı!

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#Burak Özçivit#Porsche GT3#Porsche GT3 Kupası
Burak Özçivitin 35 milyonluk yeni oyuncağı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 08:33

Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, araç koleksiyonuna yeni bir model daha ekledi. Ünlü oyuncu 35 milyon lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla önceki akşam Bebek Otel’den çıkarken objektife takıldı.

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“Kuruluş Osman” dizisinin Osman Bey’i Burak Özçivit önceki gece Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularına kısa yanıtlar veren ünlü oyuncu dizinin sezon finali yapmasıyla tatil hazırlığı yaptığını söyledi. Ailesiyle gideceği tatilin rotasını belirlediğini belirten oyuncu detay vermedi.

Burak Özçivitin 35 milyonluk yeni oyuncağı


Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit’in garajına yeni bir araç daha eklediği de gözlerden kaçmadı.

Yeni aldığı 35 milyon lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla otelden ayrılan Özçivit, adeta asfaltın tozunu attı. Burak Özçivit geçen sene de değeri 13 milyon TL olan bir Mercedes GT satın almıştı.

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Burak Özçivitin 35 milyonluk yeni oyuncağı

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#Burak Özçivit#Porsche GT3#Porsche GT3 Kupası

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