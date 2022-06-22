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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den güzel haber! Fahriye 2.5 aylık hamile...

#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Karan Özçivit
Burak Özçivit ve Fahriye Evcenden güzel haber Fahriye 2.5 aylık hamile...

2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, mutlu evliliklerini Karan adını verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ikinci çocuk haberi geldi. 36 yaşındaki Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Bu mutlu evliliklerini bir de oğulları Karan ile taçlandıran ünlü çiftten güzel haber geldi.

Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönen Fahriye Evcen, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat verdi. Evcen senaryo gereği dizinin son bölümünde ölerek projeye veda etti.

Burak Özçivit ise 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor!

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Karanın sesini duyduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım
#FAHRİYE EVCEN#OYUNCU
Karan'ın sesini duyduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Karan Özçivit

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