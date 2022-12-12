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Burak Özçivit tepkiler üzerine Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi!

Güncelleme Tarihi:

#Burak Özçivit#Kevin Spacey#Adel Ali Bin Ali
Burak Özçivit tepkiler üzerine Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 14:32

Burak Özçivit, Dünya Kupası'nda Fransa-İngiltere maçını izlemek için Katar'a gitmiş, Hollywood oyuncusu Kevin Spacey ile de bir araya gelmişti. Özçivit buluşmadan kareleri sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Gelen tepkiler üzerine ünlü oyuncu fotoğrafları sildi.

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Burak Özçivit, Adel Ali Bin Ali’nin davetlisi olarak Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere gittiği Katar’da ünlü Hollywood oyuncusu Kevin Spacey ile de bir araya geldi. Spacey ile sohbet eden ünlü oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Özçivit, cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile fotoğraflarını paylaşması nedeniyle tepki alınca, kareleri hesabından sildi.

Burak Özçivit tepkiler üzerine Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi

Kevin Spacey hakkında şoke eden suçlamalar...

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dava edilmişti.

İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında hakkında iddialar ortaya atılan Spacey’ye yönelik iddianın sahibi olan Anthony Rapp, 1986'da bir partideyken, ünlü aktörün kendisini uygunsuz bir şekilde tutup yatağa götürdüğünü ve üstüne yattığını öne sürdü.

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Adı C.D. olarak açıklanan diğer iddia sahibi ise henüz 12 yaşındayken Spacey’nin oyunculuk okuluna gittiğini, 14 yaşındayken tekrar karşılaştığı aktörün kendisini evine davet ettiğini ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Dava açan iki kişi, başka durumlarda da birkaç kez Spacey ile cinsel eylemlerde bulunduklarını iddia etti.

Bir iddia da, son karşılaşmalarında Spacey’nin, evden çıkmadan önce, kendisine birkaç kez "Hayır" diyen çocukla cinsel ilişki kurmaya çalıştığı yönünde.

Her iki iddia sahibi de Spacey ile yaşananların kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını öne sürdü.

Kevin Spacey, Massachusetts eyaletinde bulunan Nantucket Adası’nda ve Los Angeles'ta ceza ve hukuk davaları ile karşı karşıya kalmıştı. Nantucket davası, aktörün duruşma öncesi yargılamalarda ifade vermemek için Beşinci Değişiklik hakkını talep etmesinden sonra düştü. Bir masaj terapistine cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı Los Angeles davası da suçlayanın doğal sebeplerden ölmesi üzerine reddedildi.

MASUMİYETİNİ KANITLAYACAĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bütün bu iddiaları yalanlayan Kevin Spacey, yaptığı açıklamada "masumiyetimi kanıtlayacağımdan eminim" dedi.

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Suçlamaları dinlerken sürekli not aldı: Beni kaldırıp yatağa bıraktı, donup kaldım!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Dünyaca ünlü 62 yaşındaki ABD'li aktör Spacey, American Beauty, Seven, The Usual Suspects, LA Confidential gibi Hollywood filmlerinde üstlendiği önemli rollerle biliniyor.

 

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#Burak Özçivit#Kevin Spacey#Adel Ali Bin Ali

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