Burak Özçivit 35 milyon liralık aracıyla Etiler trafiğinde!

#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Etiler
Deniz BOY
Burak Özçivit yeni aldığı Rolls-Royce’uyla önceki gün yollardaydı. Oyuncu, 35 milyon liralık aracıyla Etiler trafiğinde görüntülendi.

BUGÜN KENDİME VAKİT AYIRDIM

Burak Özçivit, yaklaşık 35 milyon liraya satın aldığı, özel plakalı yeni Rolls-Royce Wraith ile yollara düştü. Özçivit önceki gün Etiler trafiğinde objektife takıldı.

Ünlü oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bugün kendime vakit ayırdım biraz. Görüşmelerim var, oraya gidiyorum şimdi” dedi.

YOĞUN TEMPODA ÇOCUKLARI ÖZLEMİŞİM

Yarı yıl tatilinde eşi Fahriye Evcen’le birlikte çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Burak Özçivit, yoğun iş temposunda onları özlediğini dile getirdi:

“Tatili bitirdik. Çocuklar ne isterse onu yaptık. Onlarla olmak çok eğlenceli. Özlemişim. Hiç durmuyordum, bu ara çok rahatım.”

 

