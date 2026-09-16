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Burak Kut sahnelere geri dönüyor! 'Eskiden küsmüştüm, kızım babasını bilsin istiyorum'

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#Burak Kut#Türk Pop Müziği#Konser
Burak Kut sahnelere geri dönüyor Eskiden küsmüştüm, kızım babasını bilsin istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 07:50

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Burak Kut, yeniden konser vereceğini, şarkı çıkaracağını açıkladı. 53 yaşındaki şarkıcı, “Beni yıllardır kalbinden çıkarmayan insanlar var, onların karşılıksız sevgisine kendimi mahcup hissetmişimdir. Onlara geri ödeme gibi; ödeşmek istiyorum” diye konuştu.

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90’lı yıllara damga vuran pop müziğin yıldız isimlerinden Burak Kut, “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Ünlü şakıcı müzik hayatında geçmişten bugüne uzanan samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yıllara meydan okuyan Burak Kut, genç görünmesinin sırrını paylaştı:

“27-28 yaşlarına kadar hiçbir kötü alışkanlığı olmadan gelişmiş bir insanım. Tütün ürünlerini, babamın yaşadığı şeylerden dolayı, kullanmadım. Babamı erken kaybettik çünkü. O travmadan dolayı da tütün ürünü kullanmadım, ona elim gitmedi. Düzgün yaşama prensibimin, değişmememe katkısı var. Ailece kilo almaya vermeye müsaitiz; bunları da psikolog duruma göre tolere ettim. Pozitif düşünceye inanırım, o çok önemli hayatta. Vesvese insanı içten içe çökerten bir şey, daha olmamış şeyler için kaygılanmamaya çalışırım. Ama özünde genetik avantajım var. Daha iyi versiyonum var mı var, bundan sonra bunu göstermeye çalışacağım”

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Burak Kut sahnelere geri dönüyor Eskiden küsmüştüm, kızım babasını bilsin istiyorum

JUSTIN BIEBER’E BENZİYORUM

Burak Kut, popüler kültür içindeki kariyerini dünyaca ünlü yıldızlarla eşleştirdi: “Global dünyadan da kariyerimi Elvis Presley’e Michaael Jackson’a Justin Bieber’e benzetiyorum. 90’ların sihriyle de alakalı, özel televizyonlarla da alakalı, belki benim içimdeki çocuksu tutkuyla da alakalı.”

Burak Kut, yeniden konser vereceğini, şarkı çıkaracağını belirtirken dikkat çekici de bir yorum yaptı: “Kızım babasını bilsin istiyorum!” dedi.

Burak Kut sahnelere geri dönüyor Eskiden küsmüştüm, kızım babasını bilsin istiyorum

KIZIM BABASINI BİLSİN

Burak Kut müziğe dönmesinde kızının etkisi olduğunu söyledi: “Çok değişik tarzlarda şarkı yaptım. 100’e yakın bestem var. Bunları yeni nesile elverecek gibi yaptım. Şarkılar bir hayli birikti, şu an stüdyoda kaynayan bir tencere var. 2026 ve 2027’de çıkarmayı düşünüyorum. Konser veriyor mu, şarkı çıkarıyor mu, var mı yok mu algısını da biliyorum. Eskiden küsmüştüm. Kızım babasını bilsin istiyorum. Kızım 16 yaşında oldu. Beni yıllardır kalbinden çıkarmayan insanlar var, onların karşılıksız sevgisine kendimi mahcup hissetmişimdir. Onlara geri ödeme gibi; ödeşmek istiyorum. Kızımın da babasının farklılıklarını özel yeteneklerini görsün istiyorum. Bundan sonra sürekli konser vereceğimi şarkı çıkaracağımı duyurmuş olayım.”

 

 

 

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#Burak Kut#Türk Pop Müziği#Konser

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