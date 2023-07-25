Burak Kalfa, Tuğçe Tayfur'dan şikayetçi oldu: Dövdüysem, darp raporu nerede?

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Tayfur’un suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Tayfur ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Kalfa, asıl kendisinin iftira, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını öne sürerek Tayfur hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Kalfa, özetle şunları söyledi:

“1 Mart’ta ayrıldık. 5 ay sonra yeni ilişkim başladı. Akabinde ‘Bana hakaret ederdi, dayak atardı’ dedi.

Ferdi Baba’nın kitlesi üzerinden bir savaşa kalkışıyor. Hepsi ortaya çıkacak. Tehdit ettiysem, mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede?” Tuğçe Tayfur ise Kalfa’nın açıklamaları üzerine, sosyal medyada yaptığı paylaşımla elinde deliller olduğunu söyledi.