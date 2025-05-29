×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... 'Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim'

Güncelleme Tarihi:

#Burak Hakkı#Oyuncu#Manken
Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 08:33

Ekranlardan uzaklaşıp çiftlik hayatı yaşamaya başlayan Burak Hakkı, “Var mısın Anlatmaya” adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü oyuncu o dönem gelen büyük projeleri reddettiği için pişman olduğunu itiraf etti: “Pişmanım. Büyük projeleri gereksiz bir şekilde reddettim. Sıkıldım filan diye.”

Haberin Devamı

UZUN süredir ekranlardan uzak olan Burak Hakkı, Aysu Mola’nın hazırlayıp sunduğu “Var Mısın Anlatmaya?” adlı YouTube programına konuk oldu. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlikte yaşayan Hakkı setlerdeki yoğun çalışma süresinin kendisini yıprattığını ve bu nedenle oyunculuktan uzaklaştığını anlattı.

Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim


MENTAL OLARAK İFLAS ETTİM

Burak Hakkı yakın arkadaşı olan Kıvanç Tatlıtuğ’un da kendisi gibi oyunculuktan sıkıldığını söyledi:

“Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşım, çok severim, çok da başarılı bulurum. Bir ara onda da aynı sıkılganlığı gördüm. ‘Ben bırakacağım abi’ dediği bir dönem oldu. Bende de o dönem oldu. Oyuncularda bu çok oluyor herhalde. Çok çalışmaktan dolayı. Benim faal çalıştığım dönemlerde de günde 16-17 saat setteydik. Bir süre sonra mental olarak iflas ediyorsunuz.”

Haberin Devamı

Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim

Hakkı, dizilerdeki genç oyunculara da göndermede bulundu:

“Bazı oyuncularda özellikle şöhreti bulduktan sonra kendi kişiliklerinde olmayan bir hayat yaşıyorlar. Farklı tavırlarda bulunuyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Kendi çizgimden şaşmadan devam etmeye çalışıyorum.” Ünlü oyuncu yayında pişmanlıklarını da açıkladı: “Pişman olduğum birkaç şey var. Büyük projeleri gereksiz bir şekilde reddettim. Sıkıldım, dinleneyim filan diye.”

Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim


OĞLUM DOĞDUKTAN SONRA BU KARARI ALDIM

Oğlu Rüzgar’ın doğumundan sonra tarıma merak saran ve Gelibolu ilçesinde Güneyli Köyü’ndeki çiftliğinde yaşamaya başlayan oyuncu bu radikal kararı alma sebebini şu sözlerle anlattı:

Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim

Haberin Devamı

“Oğlum olduktan sonra çiftlik hayatına geçtim. 18 sene oldu. Oğlum doğduğu zaman gelecek kaygılarım başladı. Kendi hayatımı değiştirdim. Bugün geldiğimiz nokta işte bir ceviz bahçem oldu.”

Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim

Gözden Kaçmasın14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyor14 yıl önce verdiği karar hayatını değiştirdi! Artık şöhreti de çiftlik hayatını da birlikte yönetiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Hakkı#Oyuncu#Manken

BAKMADAN GEÇME!