Şöhreti bir kenara bırakıp, kendine çiftlik kurmuştu... 'Reddettiklerime pişmanım, mental olarak iflas ettim'

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UZUN süredir ekranlardan uzak olan Burak Hakkı, Aysu Mola’nın hazırlayıp sunduğu “Var Mısın Anlatmaya?” adlı YouTube programına konuk oldu. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlikte yaşayan Hakkı setlerdeki yoğun çalışma süresinin kendisini yıprattığını ve bu nedenle oyunculuktan uzaklaştığını anlattı.

Burak Hakkı yakın arkadaşı olan Kıvanç Tatlıtuğ’un da kendisi gibi oyunculuktan sıkıldığını söyledi:

“Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşım, çok severim, çok da başarılı bulurum. Bir ara onda da aynı sıkılganlığı gördüm. ‘Ben bırakacağım abi’ dediği bir dönem oldu. Bende de o dönem oldu. Oyuncularda bu çok oluyor herhalde. Çok çalışmaktan dolayı. Benim faal çalıştığım dönemlerde de günde 16-17 saat setteydik. Bir süre sonra mental olarak iflas ediyorsunuz.”

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Hakkı, dizilerdeki genç oyunculara da göndermede bulundu:

“Bazı oyuncularda özellikle şöhreti bulduktan sonra kendi kişiliklerinde olmayan bir hayat yaşıyorlar. Farklı tavırlarda bulunuyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Kendi çizgimden şaşmadan devam etmeye çalışıyorum.” Ünlü oyuncu yayında pişmanlıklarını da açıkladı: “Pişman olduğum birkaç şey var. Büyük projeleri gereksiz bir şekilde reddettim. Sıkıldım, dinleneyim filan diye.”

Oğlu Rüzgar’ın doğumundan sonra tarıma merak saran ve Gelibolu ilçesinde Güneyli Köyü’ndeki çiftliğinde yaşamaya başlayan oyuncu bu radikal kararı alma sebebini şu sözlerle anlattı:

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“Oğlum olduktan sonra çiftlik hayatına geçtim. 18 sene oldu. Oğlum doğduğu zaman gelecek kaygılarım başladı. Kendi hayatımı değiştirdim. Bugün geldiğimiz nokta işte bir ceviz bahçem oldu.”