Burak Deniz'i taşıdığı çanta ele verdi...Doğum gününde ortaya çıktı

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Ercümen ile el ele yürüyen ve onun çantasını taşıyan Deniz, kameraları görünce neye uğradığını şaşırdı. Ercümen, hızlı adımlarla uzaklaşırken Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtlamak için durdu. Kafasındaki şapkasıyla tanınmamak için uğraşsa da başarılı olamayan oyuncu, yakalanma anına kendisi de güldü.

