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Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş yetkilileri harekete geçirdi! 'Bizi deniz tutuyor'

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#Burak Bulut#Kurtuluş Kuş#Avşa Adası
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş yetkilileri harekete geçirdi Bizi deniz tutuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:50

Son dönemin popüler ikilisi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Avşa Adası’ndaki konsere çıkmak istemeyince yetkililere şu gerekçeyi sundu: “Hem bizi deniz tutuyor hem de panik atağımız var!”

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AVŞA’YA GELEMEYİZ!

Yaz boyunca konserden konsere koşan Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş, 12 Ağustos’ta Avşa Adası’ndaki Arena Beach Otel’e ait Arena Club’da performans sergiledi.

İddiaya göre ikili, aylar öncesinden anlaştıkları bu konseri, başka bir yerden gelen teklif üzerine iptal etmek istedi. Bulut ve Kuş, otel yetkililerine gerekçe olarak “Hem bizi deniz tutuyor hem de panik atağımız var, Avşa’ya gelemeyiz” dedi.

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş yetkilileri harekete geçirdi Bizi deniz tutuyor

3 AY ÖNCE AYNI YERDE

Otel yetkilileri ise konsere gösterilen yoğun ilgi ve bilet satışları nedeniyle etkinliği iptal etmeye yanaşmadı. Onun yerine ikiliye “Sizi helikopterle aldıralım” teklifi sunuldu.

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Yaşanan aksaklıklardan dolayı helikopter de ayarlanamayınca, Burak Bulut İstanbul’dan, Kurtuluş Kuş da Erdek’ten lüks yatla alınarak otele getirildi. Bu transferlerin otele maliyeti ise 150 bin TL oldu. Bulut ile Kuş’un aynı kulüpte 3 ay önce sorunsuz şekilde konser verdiği ortaya çıktı.

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Arena Club’da verdikleri konserin ardından arabalı vapurla Tekirdağ’a gitti.

 

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#Burak Bulut#Kurtuluş Kuş#Avşa Adası

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