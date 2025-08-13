'Bundan böyle ne bayrama ne selama' demişti... Özcan Deniz'den annesine yanıt gecikmedi

Haberin Devamı

'HAKKI YENEN, ZULMEDİLEN ERCAN'IM...'

Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyen Kadriye Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile çocukları Özcan, Melek, Sibel ve Nurcan'ı sildiğini duyurdu:

"Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde; 'evlat' değil, 'el ' kalır geriye... ihanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm; kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti... Çıkar için birleşenler... Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm çınar gibi kök salıp, büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı. Ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..."

'O GEMİDEN AYRILDIM ANNE'

Özcan Deniz'den annesine yanıt gecikmedi. 'Anne bu adam seni de hapse attıracaktı' diyen Özcan Deniz, vurulmasından da abisini sorumlu tuttu.

İşte Özcan Deniz'in o açıklamaları:

"Sevgili Anneciğim! Yaptığınız sayısız kötülüğünüze göğüs gerdim ve de gereceğim.Yolum sizin yolunuz değil. Sizler, sizi cennete taşıyan gemiyi korsanlar gibi ele geçirip dümeni cehenneme kırdınız. Ben korumam gereken evladımı alıp, benim inşaa ettiğim ve suya indirdiğim o gemiden ayrıldım."

'UTANÇ VERİCİ'

"Aslında neyin içinde olduğumu, benden neleri çaldığınızı, benim kalbinizde hiç bir yerimin olmadığını, beni sadece "İMKAN" olarak gördüğünüzü, sizin için bir evlat yada kardeş değil de hayatına, emeğine her şeyine ipotek koyduğunuz bir köle olarak gördüğünüzü parmak sallaya sallaya anlattınız. Beni üzen bana yaptıklarınızdan çok kendinize reva gördüğünüz bu durum. Çok trajik ve de utanç verici."

'FEYZA GERÇEKLERİ GÖRÜYOR'

"Siz evladıma bile düşmansınız. Ki hepinizin evlatlarında emeğim var ama benim oğlum bu gün ne babaanne biliyor ne de amca.Bu sizin utancınız. Onları sizin şerrinizden koruyor olmama bile katran katran nefretle karşılık veriyorsun(uz) Feyza gerçekleri görüyor ve oğlumun yanımda nasıl mutlu, güven içinde olduğunu, Ercan'la asıl mücadelemin oğlumun geleceğinden çalınmış haklarını kurtarmak olduğunu biliyor. Ben hepinizin yuvasını yaparken, siz yuvam' dağıtmak istediniz."

'NEREDEN ÇIKTI BU VELET!'

"Çocukluğumu ve gençliğimi çaldınız. Şimdi de hayatımın son evresine göz diktiniz. İşin trajik tarafı, siz kronik mutsuzluk, tatminsizlik ve de entrika ile kendi hayatınızı da yok ettiniz. Aradaki fark, bunu ben yapmadım. Siz yaptınız. Ben sadece köle gibi size yetmeye çalıştım. Mutluyum diyorum "hayır biz mutsuzuz" deyip ailemi dağıtmamı isteyecek kadar da şuursuzlaştınız. Çünkü "Tek başına bir Özcan" çok daha verimliydi. Şimdi nereden çıktı bu velet! Değil mi?"

'VURULMAMA SEBEP ERCAN'

"Benim vurulmama bile sebep Ercan'dır ki bunu anneciğim sen hepimizden iyi biliyorsun. Onu bile yalanla dolanla süsleyip anlatıyorsunuz.Ercan Bey ekranlarda diyor ki "Adamlar benle Özcan'ı karıştırmış da Özcan'ı vurmuşlar" Allah Allah... Sahnedeki benle seni mi karıştırmışlar! Bak sen. Ercan Bey sadece bunu bana yaşattığın için bile ömür boyu bana borcunu ödeyemezsin."

'İT GİBİ ÇALIŞTIM'

"Bi de o sakat bacakla Ercan'ın metresine emanet ettiği ve batırdığı Özgün Turizm'in borçlarını ödemek için it gibi çalıştım. Ama sorsan bambaşka hikayeler uyduruyorsunuz.Anneciğim seni bile dolandırıcılıktan hapse attırtıyordu bu adam!"

'BU KİN DAĞI ÇATLATIR'

"Beni öldürmeye çalışıp da başaramamış katillerimi de affetmemi beklemesin kimse. Affedersem başaramadıklarını ilk fırsatta tekrarlarlar. Onlardaki kin dağı çatlatır."