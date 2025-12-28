Bülent Serttaş: Unkapanı'nda yakışıklı bulmadılar şimdi George Clooney'ye benzetiyorlar!

Haberin Devamı

◊ Ne kadar fit görünüyorsunuz. Nasıl zayıfladınız?

- Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim. 3 ayda 18 kilo gitti. 3-4 kilo daha vermek istiyorum.

◊ İğneler devam ediyor mu?

- Devam ama doktor kontrolünde dozunu düşürüyorum. Bu arada her gün 1 saat de yürüyüş yapıyorum.

Fotoğraflar: Murat ŞAKA

EN İYİ GİYİNEN BİRKAÇ KİŞİDEN BİRİYİM

◊ Peki sizi zayıflama kararı almaya iten ne oldu?

- Çok iyi bir sahnem var. Kendimi övmek için söylemiyorum. Türkiye’de birçok sanatçının, birilerini göndererek repertuvarımı takip ettirdiğini biliyorum. Bu kadar da iddialıyım. Eğlencenin dibi varsa görürüz. Sahnelerin doktoruyum. Sahnem çok güçlü. Bunu nasıl daha çekici hale getirebilirim dedim. Saç ve sakal tarzıma çok güzel tepkiler aldım. O da pandemiden dolayı oldu. Dedim ki bunu daha da güzelleştirmem lazım ve kilo verme kararı aldım. Eşimin de desteğiyle başladım. Ondan da rica ettim; “Fazla yemeye çalışırsam önümden tabağı kaldır” dedim. Ben her zaman eşinin sözünü dinleyen bir insanım. O da bana yardımcı oldu.

◊ Giyim tarzınız da değişmiş. Kilo verince mi değişti?

- Evet. Hakikaten en iyi giyinen birkaç kişiden biriyim. Bu beni daha da coşturuyor. Hiç okumadığım tarzda şarkılara da girmeye başladım. Sahnede inanılmaz tepkiler alıyorum.

◊ Kıyafetlerinizi siz mi seçiyorsunuz?

- Kendim seçiyorum ama tabii eşimin de çok yardımı var. Eşimin varlığını, bana olan desteğini inkâr edemem. Allah onu benim kanatlarımın altından eksik etmesin.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI ‘BODRUM’DUR

◊ Farklı tarzda şarkılar seslendireceğinizi söylediniz. Nasıl çalışmalar gelecek?

- Dört şarkılık bir çalışma yapıyorum. Yönetmenimize verdik şarkıları. İlk dinlediğinde o da şaşırdı.

◊ Pop mu söyleyeceksiniz?

- Pop değil, biraz damara girdim ama bir tanesi çok farklı. Şimdi ismini söyleyemiyorum. Müthiş bir şarkı. Özellikle bana yapılmış.

◊ Maxi single mı olacak?

- Maxi single olacak, dijital platformlarda yayınlanacak. Aslında hayalim dolu dolu bir albüm yapmak. İnşallah onu da yapacağım.

◊ Eski sanatçılar albümün tadını ayrı buluyor, siz de öylesiniz değil mi?

- Ben mesela diyorum ki, “Bodrum” şarkısı çıktığında kaset ve CD satışları olsaydı, ne olmuştuk... İddia ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nde gelmiş geçmiş en çok çalınan şarkı “Bodrum”dur.

BANA “POP SENİ BOZAR” DEDİLER

◊ Siz o şarkıdan böylesi bir etki bekliyor muydunuz?

- Hayır. Bana “Okuma, seni bozar” dediler. Bozdu! (Gülüyor) Vallahi “Okuma” dediler.

“Sen arabesk okuyorsun, türkü okuyorsun, bu pop seni bozar” dediler. Ama şimdi bu şarkıyı bana veren arkadaş bile pişman olmuştur!

◊ Geçenlerde de “Aşk Nerede Yaşanıyor” diye bir şarkı yayınladınız...

- Evet. Ona da “Bodrum’un devamı” dedik. Çünkü artık Bodrum özdeşleşti benimle. Bodrum’a gittiğim zaman eğer uçakta balayı çiftleri varsa “Abi ne olursun fotoğraf çektirelim, sizin şarkınız nedeniyle Bodrum’a gidiyoruz” diyorlar mesela. Stanford’da çocuklar Uber çağırıyor üniversitede, araç geliyor, bir bakıyorlar “Bodrum” çalıyor. Bu tarz çok örnekle karşılaştım.

◊ Peki sizce aşk nerede yaşanıyor?

- Aşk sevdiğinin yanında yaşanıyor. Sevdiğin yanında olduktan sonra her yerde...

ÇILGINIM AMA BASTIRILMIŞ DUYGULARIMI DIŞA VURAMIYORUM

◊ Bilmediğimiz bir hobiniz var mı?

- Çılgınım. Bastırılmış duygularım var, dışa vuramıyorum. Hep o “Abi Bülent Serttaş” imajı beni frenliyor. Yoksa çok fırlama bir adamım.

◊ Hayatınızın nasıl bir dönemi sizce?

- Zirveyi yaşıyorum ben. Başkası nereye koyar bilemiyorum ama kendi işimin zirve-sindeyim.

YAPAY ZEKÂ ALARA BİLE BANA ‘ABİ’ DEDİ

◊ Yıllardır sanat camiasındasınız. Dönüp baktığınızda pişmanlık duyduğunuz bir olay var mı?

- Hayır. “Keşke bunu yapmasaydım” diyebileceğim hiçbir şey yok. Her şeyi isteyerek, gönlümden geçtiği gibi yaptım.

◊ Hiç müziğe küstüğünüz bir dönem oldu mu peki?

- Çok küsmek istedim... Dikkat ederseniz hiçbir kişiyle husumetim yoktur, olamaz da. O duruma düşmemek için kimseyle kötü olmadım. Rabbim herkesin rızkını yazmış. Kimse benim rızkımı engelleyemez. Engellediklerini zannedebilirler ama olmaz.

◊ Bu anlamda zorluklarla karşılaştınız o zaman...

- Çok karşılaştım tabii. Ama savaşa devam. Savaş dediğim, kendimle savaşıyorum. Küsmek olmaz, çünkü seni sevenler var. Onlara yanlış yapamazsın.

Feleğin çemberi varsa bu alemde, iğnenin deliği varsa vallahi oradan geçtim ben. Onun için hiç küsmedim, küsmek istedim ama küsemedim. Dedim başaracaksın bu işi. Rahmetli anneme söz verdim, “Türkiye’nin en sevilen sanatçısı olacağım” dedim. İnşallah görüyordur beni.

Kimisi bana diyor ki “Daha istediğimiz yerde değilsin”. Abi nerede görmek istiyorsunuz beni? Bir arsızlık, bir uygunsuzluk mu yapmam lazım? Ben daha nerede olayım? Ben alacağım en büyük hazzı aldım. Hâlâ da almaya devam ediyorum. Piyasada tabii çok “baba” var. A baba, B baba, C baba...

Tabii hepsine saygım sonsuz ama bu camianın abisi de benim. Geçen yapay zekâ Alara X’te “Abi” dedi bana biliyor musun? “Niye abi dedin?” dedim. “Sizi araştırdım, herkese babacan yaklaşmışsınız. İçimden geldi size abi demek” dedi. Yapay zekâ abi dedi bana ya!

ŞEBNEM FERAH’LA DÜET YAPMAK İSTERİM

◊ Günümüzde rap’çilerle yapılan düetler çok revaçta. Siz nasıl bakıyorsunuz?

- Çocuklarım çok istiyor.

◊ Kimleri seviyorlar?

- Vallahi son çıkan isimleri beğeniyorlar. Lvbel C5, Blok3 filan dinliyorlar, ben de beğeniyorum. Ama o argolu cümleler işi bozuyor. Bence onlar olmasa daha güzel.

Ben ise rap düet değil de ters köşe yapmak isterim. Rock okuyan bir kadın şarkıcıyla düet yapmak isterim.

◊ Hangi rock’çıyla mesela?

- Şebnem Ferah’la düet yapmak isterim.

UNKAPANI’NDA YAKIŞIKLI BULMADILAR ŞİMDİ GEORGE CLOONEY’YE BENZETİYORLAR

◊ Sahne dışında sizi gören en çok neye şaşırıyor?

- Bu saç-sakal tarzımdan sonra “Tahmin ettiğimizden daha gençmişsiniz” diyorlar.

◊ Mesleğe yeni başlayan Bülent Serttaş’a şu anki aklınızla ne öğüt verirdiniz?

- “Sakın değişme” derdim. İnan bir Allah’ın kulunu üzmedim bugüne kadar. Kimseyle husumetim yok. Ben ilk İstanbul’a geldiğimde Hilmi Topaloğlu’yla Unkapanı’nda girmedik dükkân bırakmadım. Dinlemeden kapıdan gönderdiler. Herkes yakışıklı bekliyordu çünkü. Ben yakışıklı olmadan da, filinta olmadan da bunu başardım. Ama şimdi George Clooney’ye benzetiyorlar beni!

HAYALİM CEM YILMAZ’LA KOMEDİ ÇEKMEK

◊ En son “Çakallarla Dans 3”te oynadınız. Nasıldı oyunculuk deneyimi?

- Bu zamana kadar dört tane filmde oynadım. Ne hikmetse hep konuk oyuncu oldum. Aslında hayalim Cem Yılmaz’la veya Şahan Gökbakar’la komedi çekmek. Ben inanılmaz şeyler yaşadım. İnşallah ileride şahsıma münhasır 90 dakikalık bir komedi çekebilirim.

◊ Sizin hayatınızı anlatan bir proje mi hayaliniz?

- Benim hayatımdan da tabii kesitler olur. Komedi ama içinde drama da var.

◊ Hayatınızın filmi çekilse gençliğinizi kim oynar?

- Çocuklarımı oynatabilirim. Fotokopim gibiler zaten. Birini klibimde oynattım. Birine de vokal yaptırdım.

EVLİLİKTE MUTLULUĞUN SIRRI SADECE SAYGI

◊ Eşinize olan aşkınızı sık sık dile getiriyorsunuz. Nedir mutlu evliliğin sırrı?

- Sadece saygı. Evde illaki tatsızlıklar oluyor ama bir yerde ikimiz birden duruyoruz. Hemen gönlünü almasını da biliyorum. Veya o bir şey dediyse gelip hemen gönlümü alıyor.

◊ Romantik bir eş misiniz?

- Olmaya çalışıyorum. Ama o hep benden daha baskın çıkıyor. Ben mat etmeye çalışıyorum onu ama o beni mat ediyor.