Bülent Serttaş kimdir nereli? Bülent Serttaş şarkıları ve albümleri

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

BÜLENT SERTTAŞ'IN ALBÜMLERİ

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarim

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

2019: Her Şeyine Hastayım

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