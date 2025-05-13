Bülent Şakrak'tan aşk ilanı! Gönlünü 31 yaşındaki tasarımcıya kaptırdı!

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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci 8 yıl süren birlikteliklerini Temmuz 2023'te sonlandırmıştı. Düvenci, Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmış Şakrak ise gönlünü kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'a kaptırmıştı.

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Şakrak, aradığı mutluluğu Kirman'da bulamadı. Ünlü oyuncu, üç ay önce sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerek ayrılığı duyurdu.

Son dönemde dizi ve film projeleriyle adından söz ettiren 47 yaşındaki ünlü oyuncunun adı bir süredir 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile anılıyordu.

"AH EDİYOR BİR GÜL İÇİN"

Şakrak, dedikodulara son noktayı koyup Arabacıoğlu ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak aşk iddialarını doğruladı.



Ünlü oyuncu gönderisinin altına "Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu düştü.

