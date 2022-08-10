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Bülent Ersoy'un 'bu mezar dar değil mi?' sorusu gündem olmuştu, Fevzi Siverek o konuşmanın perde arkasını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Ersoy#Fevzi Siverek#Fikret Erkoç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 11:29

Bülent Ersoy'un babasının cenazesinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ersoy'un yakın dostu Fevzi Siverek Diva ile arasında geçen konuşmanın perde arkasını anlattı

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Sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırmış, bir süre tedavi gördükten sonra geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetmişti.   

Bülent Ersoy'un babasının cenazesinde çekilen görüntüleri geçtiğimiz mayıs ayında yeniden gündem oldu.

Kazılan mezarı göstererek Fevzi Siverek'e 'Çok dar değil mi?' diye soran ve 'Standart' cevabını alan Ersoy 'E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki' dedi.

Siverek, Diva'ya "Seninkini daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

Fevzi Siverek, sosyal medyada çok konuşulan o diyaloğun perde arkasını anlattı:

"Merhum babasının vefatında mezar başında kendiliğinden gelişen bir diyalogdur. Orada otururken, defin yapılacak mezarı herhalde küçük buldu. Ben işlerle uğraşırken kendisinin 'bu küçük değil mi?' sorusuna 'standart' dedim. O bir daha sordu. 'Ben buna sığmam ki' dedi. Ben öbür arkadaşlara cevap verirken 'Ben ne olacağım' dedi. Hemen yanıbaşında bir aile mezarı vardı. Onu göstererek 'sizinkini daha geniş yapacağız, böyle bir şey' dedim."

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SOSYAL MEDYAM YOK

 "Defin işleminin üzerinden 1 yıl geçmişti. Birileri bunu sosyal medyaya atmış. Ben sosyal medyayı ne izlerim, ne takip ederim. Çok da sevdiğim bir mecra değil. Hiçbir sosyal medyam yok. Hiç bilmem, takip etmem. Merak da etmem. Bana çok yalan bir dünya geliyor."

'İNSANLARIN ELİNE TELEFON VERDİLER'

"Eskiden büyük şehirlerde umumi helalar vardı. Kapıları tahtadandı. İnsanlar ihtiyacını giderirken, kapıların arkasına yazılar yazardı. Modern dünyada her ülke gibi ülkemiz gelişince, helaların kapıları demirden olunca birileri kalktı milletin eline telefonları verdi. İçine de programlar koydu. Benim için sosyal medyanın eski helalardan farkı yok."

'KONUŞMAM'

"Benim tanımadığım insanlar benim hakkımda yazmış. Beni eleştiriyor. Beni tanımıyor, bilmiyor. Ben kimim bilmeden aboo! orada yazıp durdular. Konuşmam, bir şey söylemem."

Bülent Ersoyun bu mezar dar değil mi sorusu gündem olmuştu, Fevzi Siverek o konuşmanın perde arkasını anlattı

 

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#Bülent Ersoy#Fevzi Siverek#Fikret Erkoç

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