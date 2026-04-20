Bülent Ersoy'dan sitem: Demet halasını artık aramıyor

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 09:57

Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı Bülent Ersoy, 7 yıl aranın ardından yeni bir single hazırladı. “Fragman” adlı şarkının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı, müzik dünyasının yıldız isimleri hakkında konuştu.

Bülent Ersoy, sözü ve müziği Dr. Selahattin Erhan’ın imzasını taşıyan, 24 Nisan’da çıkacak ‘Fragman’ adlı yeni şarkısını önceki gün Şenyaylar Stüdyosu’nda tanıttı. Sanatçı, çalışmanın nasıl ortaya çıktığını anlattı:

“Doktorcuğum ‘Bir eser yaptım, dinler misiniz?’ dedi. ‘Birkaç kere dinledim, tam hakkını verebilmek için. ‘Eline sağlık doktorcuğum, pek güzel olmuş. Bizim kızlardan hangi batıcıya vereceksin bunu?’ diye sordum. ‘Ben bunu size düşünüyorum, tam bir ters tokat olsun diye’ dedi. ‘İyi, tamam’ dedim.”

HADİSE EFENDİ ÇOCUKTUR HANDE’Yİ DE SEVERİM

Sanatçı, ‘Batıcılar’ ifadesiyle hangi şarkıcıları kastettiği sorulunca şöyle konuştu: “O bacaklı kız neydi; Hadise Hanım. Çok efendi çocuktur o. Öteki, bana şarkısını veren bestekâr hanım; Gülşen. Esas orada çok önemli olan Demet Akalın var. Hoş, ‘hala’ diye beni aramıyor artık. Ne oldu bilmiyorum. Bir de Hande Yener var. Hande’yi çok severim. Bunların dördü. Ben onları tanıyorum, başka bilmiyorum kim var batıcı.”

BASTIK HANIM’I BİLMİYORUM

Bülent Ersoy, müzik dünyasında son dönemde Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık’ın da ön planda olduğunu söyleyen muhabirlere şöyle karşılık verdi:

“Bastık Hanım’ı bilmiyorum. Duyuyorum da yüzünü hiç bilmiyorum. Çocuk şimdi diyecek ki; ‘Aşk olsun abla’. Vallahi ayıp olacak. Ama o ufak kızı (Aleyna Tilki) biliyorum. Benim yanıma geldi oturdu, arabesk bir eser okudu. Küçük kız. Çok küçük yavrum. Yazık.” Zeynep Bastık, Bülent Ersoy’un kendisiyle ilgili açıklamasını Instagram’da paylaşarak altına şöyle yazdı: “Bana ‘Bastık Hanım’ demeniz o kadar tatlı ki.”

NUR’U ÇOK ÖZLÜYORUM

Bülent Ersoy, Versace marka gösterişli takıları sorulunca “Bugün sizin için taktım. Rahmetli Nur’la (Yerlitaş) beraber İtalya’dan almıştık” dedi. Sanatçı, ünlü modacı hakkında konuşurken duygulandı: “Çok özlüyorum. Arkadaşım kalmadı.”

TARKAN BEĞENDİ

Bülent Ersoy, Megastar Tarkan’la yeni iş birliğini de açıkladı: “Bir şarkı yaptı, onu okuyacağım Allah kısmet ederse. Ben bu doktorun şarkısını da (Fragman) onunla paylaştım, ‘Güzel şarkı, beğendim’ dedi.”

Gözden KaçmasınMüjdat Gezen: Bülenti öyle bir çırpıda harcamamMüjdat Gezen: Bülent'i öyle bir çırpıda harcamamHaberi görüntüle

 

 

