Bülent Ersoy sosyal medyadan borcunu istedi: 16 bin liramı geri ver!

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İlk olarak iki adet banka dekontunu paylaşan Ersoy, takipçilerini şaşkına çevirdi. Ardından ismini de açıkça yazdığı kişiden borcu derhal iade etmesini talep eden Diva, “Dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Duygusal nedenlerle bu parayı verdiğini belirten Ersoy, “Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insani duygularımla acıdığım için göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak” sözleriyle sitem etti.

“Neyim var, ben de unuttum!”

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Geçtiğimiz aylarda şaşırtan mal varlığı açıklamalarıyla da gündeme gelen Ersoy, “Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler… Artık nelerim var, onları da unuttum” demişti. Diva’nın serveti ise dudak uçuklatıyor!

Bülent Ersoy’un İstanbul’da 28 dairesi ve 4 ultra lüks villası, Antalya, Marmaris ve Bodrum’da villaları, Fenerbahçe’de saunası, Fethiye’de ise benzin istasyonu bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak bir de 30 metrelik lüks yatı ile kiraya verdiği vinç ve dozerleri olduğu iddia ediliyor.

MİRASI KURUMLARA GİDECEK



Mirasını çeşitli kurumlara bırakacağını söyleyen Bülent Ersoy, evlat edinmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hayır. Ben o şefkati veremem. Hep ben sevileyim istiyorum. Beraber olduğum bir bey vardı. Hayatımda ilk defa onun çocuğuna ballı süt kaynatıp içirmiştim. Koynumda yatardı. Ama yine de bir annenin özverisi, şefkati bambaşka. Ben yapamam.”