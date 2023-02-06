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Bülent Ersoy o kebapçıya dava açtı

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#Bülent Ersoy#Cüneyt Altar#Deniz Seki
Bülent Ersoy o kebapçıya dava açtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 08:00

İzmir’deki bir kebapçının Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirmeden önce ve sonraki hallerini tuvalet girişlerine asması tepki çekti. Sanatçı, restoran sahibine bugün dava açtı.

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İzmir, Alsancak’ta Cüneyt Altar’ın sahibi olduğu Alsancak Kebapçısı, Bülent Ersoy’un fotoğrafını kadınlar tuvaletine, cinsiyet değiştirmeden önceki halini ise erkek tuvaletinin girişine astı.

Kebapçı bu kareyi, “Tuvalet seçimi bile zor şu hayatta” diye paylaştı. Fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Olayı duyuran Pop Bizde, sanatçının yapılan karşısında sessiz kalmayıp dava açacağını açıkladı. Sanatçının menajeri, Hürriyet’e açıklama yaparak haberi doğruladı. Bülent Ersoy, kişilik haklarına zarar verdiği, onuru, gururu zedelendiği ve alay edildiği gerekçesiyle kebapçıya bugün maddi manevi tazminat ve hakaret davası açtı.

Bülent Ersoy o kebapçıya dava açtı

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TEPKİ GÖSTERDİLER

Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı da kebapçının bu hareketine tepki gösterdi. Deniz Seki “Çok ayıp” derken Aysu Baçeoğlu “Şimdi kebapçı düşünsün” yorumunu yaptı.

Fırtına engel olamadı

Bülent Ersoy önceki akşam Gazino Maslak’ta konser verdi. Rezervasyonları günler öncesinde dolunca mekân, kapasitesini yüzde 25 arttırdı. Fırtına uyarısına rağmen sevenlerinin mekanı hıncahınç doldurduğu gecede Ersoy, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah bir elbise giydi. Ersoy’sun stili hayranları tarafından “Elegant Diva” olarak yorumlandı. Finalde sevenlerinin isteğini kırmayan Bülent Ersoy, üç kere bis yaptı.

 

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#Bülent Ersoy#Cüneyt Altar#Deniz Seki

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