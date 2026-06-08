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Bülent Ersoy: Ben 50 yıldır tarih yazıyorum

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#Bülent Ersoy#Lüks Yaşam#Tatil Planları
Bülent Ersoy: Ben 50 yıldır tarih yazıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 12:47

Bülent Ersoy önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Modacısı Semih Doğruer’le birlikte City’s AVM’ye gelen ünlü sanatçının alışveriş turu 3 saat sürdü.

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Oynadığı son reklam filminden 135 milyon lira aldığı haberleriyle gündeme gelen sanatçı, bu astronomik rakamla tarihe geçtiğini söyleyen muhabirlere şöyle karşılık verdi:

“Tarihe yalnız onun için mi geçtim? 50 küsur senedir tarih yazıyorum zaten, Allah’a şükürler olsun.” Sanatçı yaz tatili planlarından da bahsetti:

“İspanya’ya gitmek istiyorum. Sardinya Adası olabilir. Bahama Adaları’nda alışveriş yok, alışveriş yapmak istiyorum. Devamlı kullandığım bir renk var, Milano’dan o renkte üç top kumaş alacağız. En sevdiğim renk çingene pembesi.”

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Bülent Ersoy: Ben 50 yıldır tarih yazıyorum

Servet taşıyor

İhtişamlı tarzı ve görkemli aksesuvarlarıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, alışveriş turunda da devasa pırlanta ve zümrüt yüzükleri, 150 bin dolar değerindeki Hublot marka saati ve taşlarla bezeli güneş gözlüğüyle dikkat çekti.

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#Bülent Ersoy#Lüks Yaşam#Tatil Planları

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