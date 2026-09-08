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'Bugün Ankara'da seni toprağa veriyorlar, ben yokum Serji'

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#Serhat Mustafa Kılıç#Veda Yurtsever#Cenaze
Bugün Ankarada seni toprağa veriyorlar, ben yokum Serji
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 11:27

5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

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Kılıç'ın konservatuar arkadaşlarından Veda Yurtsever, set nedeniyle cenaze törenine katılamayacağını açıkladı. Yurtsever, eski dostu için duygusal bir mesaj kaleme aldı...

"Bugün Ankara'da seni toprağa veriyorlar, ben setteyim. Kendimi 'anneni de gömemedin aynı sebeple' deyip teselli ediyorum...
Ankaralı mutlu çocuklardık, Erdem mi fotoğrafı çeken hatırlamıyorum, çok güldüğümüz günlerden biri muhakkak.
Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor bugün sonsuzluğa, eşi benzeri olmayan enerjisi, yeteneği, neşesiyle...
Güle güle kendisine daha geniş bir oyun alanı verilseydi dünyanın her tarafında alkışlanacağına inandığım Serhat Mustafa Kılıç...
güle güle Serji…
Bugün seni sadece uğurlamak istiyorum yoksa yazacaklarım bitmedi."

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Bugün Ankarada seni toprağa veriyorlar, ben yokum Serji

 

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#Serhat Mustafa Kılıç#Veda Yurtsever#Cenaze

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